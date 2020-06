ÖSTERREICH: Ein Berg für alle

Ein Berg für alle! Anlässlich des World Pride Day am 27. Juni haben sich die in Tirol ansässigen Bergbahnen Fieberbrunn etwas besonderes einfallen lassen. Mit Gondeln, die in Regenbogenfarben beklebt wurden, wollen die Bahnen mit der Aktion „Pride Mountain“ ein Zeichen für Toleranz, Weltoffenheit, Respekt, Solidarität und Vielfalt setzen.

„Wir als Bergbahnen leben von der Toleranz als Grundlage des Zusammenlebens und Zusammenkommens. Wir leben davon, dass Menschen, gleich welcher Hautfarbe und sexueller Identität, sich frei und selbstbewusst begegnen können“, so der Geschäftsführer Toni Niederwieser.

Die Regenbogengondeln werden nach Auskunft Niederwiesers das ganze Jahr über auf den in den Kitzbühler Alpen gelegenen Alleskönnerberg. Dort locken Wanderwege, Europas erster digital-alpiner Rundwanderweg, der Freizeitpark „Timkos Wilde Welt“, ein Waldseilgarten und vieles mehr.

www.fieberbrunn.com/pride