Nach all den Einschränkungen in der Corona-Zeit steht in diesem Jahr für viele Menschen endlich mal wieder ein wohlverdienter Urlaub an. Es gibt doch nichts Besseres, als einfach entspannt in der Sonne zu brutzeln und keine Termine zu haben, oder? Doch so erholsam und stressfrei, wie man es sich vorher in den schönsten Farben ausmalt, verläuft eine Urlaubsreise manchmal leider nicht. Denn plötzlich tauchen Probleme über Probleme auf und die Ferien werden zum Albtraum. Klar, so manche unangenehme Überraschung kann niemand voraussehen. Andere lassen sich jedoch mit der richtigen Vorbereitung vermeiden.

In diesem Artikel gibt es daher 8 Tipps für einen stressfreien Urlaub.

1. Parkplatz im Voraus bequem online reservieren

Mit dem Auto zum Flughafen zu fahren ist deutlich angenehmer als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Schließlich hat man meist eine Menge schweres Gepäck dabei, wenn man in ein fernes Land in den Urlaub fliegt. Doch wo stellt man sein Auto am besten ab? Spontan einen Parkplatz direkt am Flughafen zu finden, kann sich als unmöglich herausstellen. Außerdem ist es kein Geheimnis, dass die Parkplätze an Flughäfen oft sehr teuer sind und bei einer vielleicht mehrwöchigen Reise können so enorme Kosten zusammenkommen.

Daher sollte man vorher bequem online einen Parkplatz im Flughafen reservieren. So spart man sich nicht nur eine Menge Stress und muss nicht unter Zeitdruck nach einer nahen Parkmöglichkeit suchen, sondern kann tatsächlich gleichzeitig auch noch viel Geld sparen. Spezielle Websites bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Anbieter von Parkplätzen im Voraus zu vergleichen und dann den mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis zu buchen. So muss man am Abreisetag nur noch auf den vorher reservierten Parkplatz fahren und gerät nicht schon vor dem Abflug in unnötigen Stress.

× Erweitern #8648_MariaKock - 1

2. Einreisebestimmungen und Regeln prüfen

“Andere Länder, andere Sitten”: Dieses altbekannte Sprichwort hat auch heute noch seine Gültigkeit. Denn was in Deutschland völlig normal und legal ist, kann in anderen Ländern zu einem großen Problem werden. Daher sollte man vor Antritt der Reise immer die jeweiligen Einreisebestimmungen und auch die grundsätzlichen Verhaltensregeln im Urlaubsland studieren. Für manche Länder muss man beispielsweise bestimmte Impfungen aufweisen, um einreisen zu dürfen. In anderen sind queere Menschen nicht erwünscht und können nur für ihre sexuelle Ausrichtung bestraft werden. Uninformiert ins Ausland zu reisen, kann also wirklich unangenehme Überraschungen bereithalten.

3. Rechtzeitig (!) die Gültigkeit von Dokumenten sicherstellen

Es mag sich selbstverständlich anhören, aber schon lange vor Reiseantritt sollte man unbedingt die Gültigkeit aller Dokumente überprüfen, die man mitnimmt. Es kommt nämlich öfter, als man denkt, vor, dass Menschen plötzlich mit einem abgelaufenen Reisepass am Flughafen stehen und ihr Flugzeug dann ohne sie abhebt. Welche Dokumente erforderlich sind, hängt vom jeweiligen Urlaubsort ab. Infrage kommen unter anderem der Personalausweis, ein Visa, der Führerschein oder auch die Kreditkarte. Da deutsche Behörden bekanntlich oft langsam arbeiten, müssen die entsprechenden Dokumente schon lange vor der Reise überprüft und gegebenenfalls verlängert werden.

4. Zollbestimmungen checken

Sich mit dem Zoll anzulegen ist kein Spaß. Denn nicht nur kriminelle Schmuggler können sich hier Ärger einhandeln, sondern auch arglose Urlauber, die sich einfach nur nicht richtig informiert haben vor ihrer Reise. Wer versucht, verbotene Gegenstände in ein Land einzuführen, muss mit heftigen Strafen rechnen. Unwissenheit zählt hier nicht. Daher sollte man sich vor dem Urlaub immer mit den Zollbestimmungen des jeweiligen Landes auseinandersetzen. Gerade bei Zigaretten oder Alkohol gibt es oft strenge Regeln. Aber auch normale Lebensmittel können in manchen Ländern zum Problem werden.

5. Recherche schützt vor Abzocke vor Ort

Wer das gute Essen und das schöne Wetter im Urlaub genießt, lässt sich leider auch häufig dazu hinreißen, allzu sorglos mit Fremden umzugehen. Schließlich will man Land und Leute kennenlernen und genießt den Kontakt mit Einheimischen. Dagegen spricht natürlich auch nichts. Allerdings gibt es immer wieder neue Maschen, mit denen Touristen an beliebten Urlaubsorten abgezockt werden. Diese sind mittlerweile meist weitaus raffinierter als die klassischen Hütchenspielertricks, die jeder kennt. Wer nicht auf Abzockmaschen hereinfallen möchte, sollte vorher also entsprechend recherchieren und sich über gängige Betrügereien am Urlaubsort informieren.

6. Verschiedene Zahlungsmittel einplanen

Es gibt wohl kaum etwas, das mehr Stress verursacht, als plötzlich in einem fremden Land komplett ohne Geld dazustehen. In manchen Ländern wird fast alles mit Kreditkarte bezahlt. Daher sollte es bei einer Reise dorthin also ausreichen, einfach eine Kreditkarte mitzunehmen, oder? Falsch! Denn was ist, wenn die Kreditkarte aus irgendeinem Grund ausgerechnet jetzt nicht funktioniert? Ausschließlich Bargeld mitzunehmen ist auch suboptimal aufgrund des hohen Diebstahlrisikos. Daher sollte man, je nach Zielland, eine Mischung von verschiedenen Zahlungsmitteln einplanen. Wer einen Mix aus Bargeld in Landes- und Fremdwährung, Reiseschecks und Kredit- oder Bankkarten dabei hat, reist definitiv stressfreier.

× Erweitern Foto: unsplash.com Urlaub

7. Informationen über Handytarife einholen

Früher schrieb man meist einfach nur eine Postkarte aus dem Urlaub an die Liebsten daheim. In heutigen Zeiten hat man hingegen sein Smartphone auch im Urlaub dabei und kann daher bequem nicht nur nach Hause telefonieren oder texten, sondern auch Bilder und Videos vom Urlaubsort senden. Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, sollte man vor der Reise jedoch unbedingt Informationen zu den Tarifkosten im jeweiligen Land einholen. Es können tatsächlich nämlich auch hohe Kosten anfallen, wenn jemand anderes einen aus dem Ausland anruft. Innerhalb der EU sind die Kosten mittlerweile seit Jahren glücklicherweise stark gedeckelt. Außerhalb der EU kann es aber immer noch sehr teuer werden.

8. Haus oder Wohnung vorbereiten

Vor der Abreise in den Urlaub sollte man auch unbedingt sein Haus oder seine Wohnung vorbereiten. Am besten stellt man sich hierzu vorher eine Checkliste zusammen, mit allen Aufgaben, die zu erledigen sind. Denn tatsächlich steht gerade vor einem längeren Urlaub viel an: Beispielsweise muss man die Zeitung abbestellen oder jemanden organisieren, der sich um die Post, um die Pflanzen und eventuelle Haustiere kümmert. Außerdem sollte man das Wasser und den Strom abstellen und es kann auch sinnvoll sein, den Kühl- und Gefrierschrank abzutauen. Zudem sollten verderbliche Lebensmittel aufgebraucht oder weggeworfen werden. Wem allein die ganzen Vorbereitungen für einen stressfreien Urlaub zu stressig sind, für den sind eventuell Wochenend-Trips in die Umgebung besser geeignet. Ein großer Vorteil von Kurztrips gegenüber längeren Urlaubsreisen ist außerdem, dass man mehrere davon im Jahr unternehmen kann.