Ab nach Frankreich – Savoir-Vivre mit VIVA Cruises

Frankreichs Natur und Kultur sind sehr facettenreich. Malerische Städte und Dörfer bergen ein reiches Kulturerbe, unzählige Schlösser und Abteien zeugen von der langen Geschichte des Landes und die Naturlandschaft beeindruckt: Lavendelfelder, Naturparks sowie Vulkanformationen belohnen mit herrlichen Ausblicken.

Und auch kulinarisch kann das Land aufwarten – nicht umsonst gibt es das Sprichwort „Essen wie Gott in Frankreich“. Die französische Küche ist für ihre Qualität, ihre Raffinesse und ihre Vielseitigkeit berühmt. Auch der Weinbau hat in Frankreich eine lange Tradition. Etwa zählen Bordeaux und Côtes du Rhône zur Liste hochqualitativer Weinbauregionen. Per Schiff lässt sich Frankreich besonders entspannt erkunden. Eine Flusskreuzfahrt mit VIVA Cruises auf Rhône oder Seine führt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten und lockt mit kulinarischen Highlights.

Die Rhône zählt zu einem der längsten Flüsse Frankreichs. Ihren Ursprung hat sie in der Schweiz und verläuft über 500 Kilometer durch Frankreich, ehe sie ins Mittelmeer mündet. Lavendelfelder und Flamingos, schneebedeckte Berge und Palmen – all das gibt es auf einer Rhône-Flussreise zu sehen. Start und Ziel der verschiedenen Reisen auf der Rhône mit der VIVA VOYAGE ist Lyon. Die geschichtsträchtige Stadt wird auch als Hauptstadt der französischen Kochkunst angesehen und so sollte der Besuch eines der unzähligen Feinkostläden oder eines traditionellen „Bouchons Lyonnais“ auf dem Programm stehen. Die kleinen, typischen Lokale sind fester Bestandteil des kulturellen Erbes von Lyon und Gäste bekommen hier Lyoner Spezialitäten mit einem offenen Wein der Region serviert.

Französisches Flair genießen Urlauber auch auf einer Flusskreuzfahrt mit VIVA Cruises auf der Seine mit Start und Ziel in Paris. Hier geht es geradewegs durch das Zentrum der französischen Metropole und Gäste an Bord genießen das einmalige Erlebnis, Paris vom Wasser aus zu bestaunen. Der Fluss gehört zur Stadt der Liebe wie der Eiffelturm, Montmartre und Champs-Elysées. Er zeigt auch im weiteren Verlauf bis zur Mündung in den Ärmelkanal bei Le Havre, wie schön seine Uferlandschaften sind. Von Paris führt die Reise in die Normandie mit Stopps in Les Andelys, mit pittoresker Schönheit und unglaublichem Seine- Panorama, sowie in der Hafenstadt Rouen mit seiner eindrucksvollen, gotischen Kathedrale. Auch an Bord erleben Gäste dank des VIVA All-Inclusive das Savoir-Vivre: Die gemütliche und frisch renovierte Weinbar VIVA’s Vino am Heck der VIVA GLORIA ist perfekt geeignet, um mit einem Glas französischen Wein den Ausblick auf den Fluss und die Landschaft zu genießen. Eine Flusskreuzfahrt mit VIVA Cruises in Frankreich steht ganz unter dem Motto „Eine Auszeit vom Alltag nehmen, dem Stress entfliehen und Kultur sowie Land und Leute kennenlernen“.

