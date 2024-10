AIR FRANCE: Neue Sonnenziele im Winter

Air France baut ihr Streckennetz weiter aus. In der Wintersaison von November 2024 bis März 2025 bietet die französische Fluggesellschaft fünf zusätzliche Strecken ab ihrem globalen Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle an, darunter drei neue Destinationen wie etwa Salvador de Bahia in Brasilien und die Malediven. Beide Destinationen werden mit einem Airbus A350-900 mit Business-, Premium Economy und Economyclass bedient.

× Erweitern Foto: airfrance.com Air France Kerosinsparen durch Flottenumbau (A350)

Außerdem erweitert Air France das Angebot in die Vereinigten Staaten: Im Winterflugplan wird sie ihre Verbindungen nach Denver und Phoenix mit jeweils drei Flügen pro Woche ab Paris-Charles de Gaulle fortführen. Bislang wurde Denver nur im Sommer angeflogen, die neue Strecke nach Phoenix wurde bereits im Mai eröffnet. Passagiere aus Deutschland haben Anschluss von acht Flughäfen. www.airfrance.de