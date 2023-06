AIR FRANCE: Neue Businessclass auf der Boeing 777-300

Dank der fortgesetzten Modernisierung der zwölf Boeing 777-300 ER aus der Langstreckenflotte kann Air France seit der Wintersaison schrittweise mehr Flüge mit den neuen Kabinen u.a. nach New York, Rio de Janeiro und Dakar anbieten.

× Erweitern Foto: airfrance.com Air France

Im Laufe des Jahres wird das Streckennetz erweitert, und bis Ende 2023 werden alle Businessclass-Kabinen auf der Langstrecke erneuert. Bis dahin erhält auch die gesamte Flotte, außer der Regionalflotte, WLAN an Bord – derzeit sind es 97 Prozent. Der neu gestaltete ikonische Sitz in der Businessclass bietet noch mehr Komfort als bisher. Das Design basiert auf den drei „F“: Full Flat – der Sitz verwandelt sich in ein echtes, fast zwei Meter langes Bett, Full Access – alle Passagiere haben direkten Zugang zum Gang, und Full Privacy – optimale Privatsphäre. Eine Schiebetür ermöglicht es den Passagieren, einen völlig privaten Raum zu schaffen, der von den Mitreisenden in der Kabine nicht einsehbar ist. Für gemeinsam Reisende sind die Sitze in der Mitte der Kabine mit einem zentralen Paneel ausgestattet, das durch Herunterdrücken abgesenkt werden kann. Der Sitz verfügt außerdem über einen großen (44 Zentimeter Diagonale) blendfreien 4K-High-Definition-Bildschirm mit einem geräuschdämpfenden Headset, eine neue Bluetooth-Verbindung, die es den Passagieren ermöglicht, ihre eigenen Kopfhörer zu benutzen, sowie mehrere Steckdosen.

www.airfrance.de