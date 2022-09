AIR FRANCE: Jetzt günstige Flüge sichern!

– ANZEIGE – Ob Miami, New York, Rio de Janeiro oder Bangkok - derzeit gibt es bei Air France echte Angebotsschnäppchen zum Start der neuen Business Class-Kabine.

Neue Kabinen für die Boeing 777-300

Mit den neuen Sitzen führt Air France einen neuen Standard in der Business Class ein. Ab September 2022 werden schrittweise zwölf Boeing 777-300 mit jeweils 48 Sitzen ausgestattet. Der völlig neu gestaltete, ikonische Sitz der Fluggesellschaft lässt die französische Kunst des Reisens auf elegante Weise wiederaufleben.

Das Design des neuen Business Class-Sitzes basiert auf den drei „F“: Full Flat - er verwandelt sich in ein echtes, fast zwei Meter langes Bett; Full Access – alle Passagiere haben direkten Zugang zum Gang, und Full Privacy – optimale Privatsphäre. Eine Schiebetür ermöglicht es den Passagieren, einen völlig privaten Raum zu schaffen, der von den Mitreisenden in der Kabine nicht einsehbar ist. Um das Gefühl der Privatsphäre für gemeinsam reisende Passagiere zu verstärken, sind die Sitze in der Mitte der Kabine jetzt mit einem zentralen Paneel ausgestattet, das durch Herunterdrücken abgesenkt werden kann. Der Sitz verfügt außerdem über einen großen (44 Zentimeter Durchmesser) blendfreien 4K-High-Definition-Bildschirm mit einem geräuschdämpfenden Headset, eine neue Bluetooth-Verbindung, die es den Passagieren ermöglicht, ihre eigenen Kopfhörer zu benutzen, und mehrere Steckdosen.

Ab September werden zwölf B777-300 damit ausgestattet, zusätzlich erhalten sie die neuesten Sitze in der Premium Economy und in der Economy Class für optimalen Komfort.Jede Kabine ist elegant in den charakteristischen Farben der Marke gestaltet: Marineblau, Weiß für Licht und Kontrast sowie ein Hauch von Rot.

Das erste Flugzeug, das mit den neuen Kabinen sowie einer WLAN-Verbindung ausgestattet ist, trägt den Namen „Fontainebleau“ und wird im Herbst von Paris-Charles de Gaulle nach New York-JFK fliegen.

Verantwortungsbewussteres Catering

Als köstliches Intermezzo bietet Air France auf allen Langstreckenflügen ab Paris ein nachhaltigeres Speiseangebot mit nahrhaften französischen Produkten an. In der Business- Kabine kreieren die führenden französischen Sterneköche abwechselnd eine Auswahl an vegetarischen Speisen sowie raffinierte Fleisch-, Geflügel- und Fischgerichte. In der Premium-Economy-Kabine genießen die Kunden jetzt eine spezielle Mahlzeit. Sowohl in dieser Kabine als auch in der Economy Class sind die Mahlzeiten systematisch mit dem Nutri-Score A oder B zertifiziert.

Bis Ende 2022 will Air France auf allen Flügen ab Paris in allen Kabinen Fleisch, Milchprodukte und Eier französischer Herkunft, Fisch aus nachhaltiger Fischerei, die systematische Auswahl eines vegetarischen Gerichts und vollständig in Frankreich zubereitete Mahlzeiten einführen. Ergänzend werden Kinder- und Babymenüs angeboten, für die ausschließlich Zutaten aus ökologischem Anbau Verwendung finden.

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, führt Air France außerdem nach und nach die Möglichkeit ein, dass die Kunden in der Business Class vor dem Abflug eine Vorauswahl ihrer warmen Speisen treffen können. Dieser Service verbindet die Garantie der Wahlfreiheit des Kunden mit einem verantwortungsbewussten Verbrauch. Das Unternehmen hat sich außerdem verpflichtet, bis Anfang 2023 90 Prozent der Einwegplastikartikel an Bord ihrer Flugzeuge zu recyceln oder auszutauschen. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Air France die Entwicklung von Bordartikeln auf Pflanzenbasis wie Bagasse und Celullose fort. Außerdem werden Gegenstände, die an Bord nicht mehr verwendet werden können, an wohltätige Organisationen gespendet.

Nachhaltiges Catering ist Teil des Programms von Air France zur Förderung eines verantwortungsvolleren Reisens. Alle Initiativen sind unter dem Label Air France ACT zusammengefasst.

