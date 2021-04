AIR FRANCE: Wieder Flüge auf die Seychellen

– ANZEIGE –

Ab Herbst startet Air France zweimal pro Woche von Paris-Charles de Gaulle auf die Seychellen.

× Erweitern Foto: Air France Air France

Passagiere aus Deutschland haben Anschluss von den Flughäfen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg und Stuttgart. Ab dem 23. Oktober 2021 fliegt die französische Airline donnerstags und samstags von Paris-Charles de Gaulle nach Mahé Island. Zum Einsatz kommt ein Airbus A330-200 mit 218 Sitzplätzen, davon 30 in Business, 21 in Premium Economy und 167 in Economy.

Einen detaillierten Langstreckenflugplan für die Sommersaison 2021 wird Air France demnächst bekannt geben. Dieser Flugplan kann sich je nach Reisebeschränkungen ändern. Seit Beginn der COVID-19-Krise passt Air France ihr Angebot in Echtzeit an und berücksichtigt dabei die veränderte Gesundheitssituation.

www.airfrance.de