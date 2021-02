Air France: Schneller in die französischen Überseegebiete

– ANZEIGE –

Air France bietet im Sommerflugplan 2021 beste Verbindungen in die französischen Überseegebiete an. Ab Paris-Charles de Gaulle geht es zusätzlich zu den Verbindungen von Paris-Orly in die französische Karibik (nach Pointe-à-Pitre auf Guadeloupe und Fort-de-France auf Martinique) sowie erstmals überhaupt nach Französisch-Guayana (Cayenne) und auf die Insel La Réunion (Saint-Denis de La Réunion).

× Erweitern Foto: pixabay.com Martinique Strand auf Martinique

Die im Dezember 2020 gestartete Verbindung zwischen Paris-Charles de Gaulle und der französischen Karibik wird mit jeweils sieben wöchentlichen Nonstopflügen von und nach Pointe-à-Pitre auf Guadeloupe und Fort-de-France auf Martinique gestärkt. Von Paris- Charles de Gaulle nach Cayenne und Saint-Denis de La Réunion startet Air France erstmals überhaupt ab dem 2. beziehungsweise 6. April 2021.

Zeitersparnis von bis zu über 12 Stunden

Passagiere aus Deutschland, die mit Air France über Paris-Charles de Gaulle nach Fort-de- France oder Pointe-à-Pitre reisen, profitieren von guten Anschlussmöglichkeiten sowie einer Zeitersparnis zwischen neun und mehr als zwölf Stunden im Vergleich zu Flügen via Paris- Orly. Die Zeitersparnis für Flüge von Deutschland über Paris-Charles de Gaulle nach St. Denis de la Réunion beträgt zwischen zweieinhalb und sechs Stunden. Nach Cayenne bestehen ab allen deutschen Abflughäfen von Air France drei sowie ab Bremen zwei gute wöchentliche Verbindungen.

Umbuchen ohne Gebühren

Die Flüge werden von Boeing 777-200ER und -300ER durchgeführt, die mit Business-, Premium Economy- und Economy-Kabinen ausgestattet sind. Gemäß den aktuellen Buchungsbestimmungen bietet Air France derzeit unabhängig vom ausgewählten Tarif modifizierbare Tickets für Reisen bis zum 31. Dezember 2021 an, für die keine Gebühren anfallen. Air France empfiehlt ihren Passagieren vor Reiseantritt dringend die aktuellen Einschränkungen, insbesondere im Hinblick auf COVID-19-Tests, auf der Website airfrance.traveldoc.aero zu überprüfen. Dort kann man für jede tatsächliche Strecke bzw. Teilstrecke die aktuellen Infos abfragen. Es ist zu beachten, dass derzeit ein negativer COVID-19-Test für alle Reisen in die französischen Übersee-Gebiete obligatorisch ist.

× Erweitern Foto: airfrance.com Air France

Syktrax-Rating für hohe Sicherheit

Da die Sicherheit von Passagieren und Mitarbeitern oberste Priorität hat, hält Air France die Protect-Gesundheitsmaßnahmen aufrecht, indem das Flugzeug vor jedem Abflug verstärkt gereinigt und die Körpertemperatur beim Einsteigen ggf. überprüft wird. Das Tragen von chirurgischen Masken ist während der gesamten Reise obligatorisch. Air France wurde nach einer Prüfung der internationalen Luftverkehrs-Rating-Agentur Skytrax mit dem Covid-19 Airline Safety Rating zertifiziert. Bei dieser Untersuchung, die im Dezember 2020 auf mehreren Mittel- und Langstreckenflügen von Air France durchgeführt wurde, werden die Sicherheitsprotokolle der Fluggesellschaften bewertet, vor allem die Wirksamkeit und Konsistenz der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, die zum Schutz von Kunden und Personal vor Covid-19 umgesetzt wurden. Nachdem Air France eine 4-Sterne*-Bewertung erhalten hat, werden bereits Verbesserungen vorgenommen, um eine 5-Sterne-Bewertung zu erreichen, um das höchste Covid-19 Airline Safety Rating zu erhalten.

www.airfrance.de