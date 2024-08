AMSTERDAM: Bootparade auf den Grachten

Der Canal Pride auf den Amsterdamer Grachten gehört zu den weltweit spektakulärsten CSD-Paraden. Am vergangenen Wochenende bildete die aus 80 teilnehmenden Booten bestehende Parade den Abschluss der Amsterdam Pride, der 2026 Gastgeber der WorldPride sein wird.

Bei einem Mix aus Sonne und Wolken sowie sommerlichen Temperaturen feierten zehntausende Amsterdamer und Besucher den Abschluss des diesjährigen Amsterdam Pride unter dem schlichten und daher besonders starken Motto "Together". Während bereits ab Freitag zahlreiche Bühnenprogramme und Straßenfeste für Stimmung in der historischen Altstadt sorgten, war die Parade am 3. August der Höhepunkt des Amsterdam Pride. Für eine kurze Unterbrechung sorgte ein Protest der Gruppe Extinction Rebellion Justice Now, die mit schwimmenden Aktivisten das Boot des Hauptsponsors Booking.com mit ESC-Star Conchita für einige Minuten blockierten, um auf dessen Unterkunftsangebote im Westjordanland aufmerksam zu machen. Ein weiteres Protestbanner gegen den Sponsor wurde auch auf dem Abschlusskonzert am 4. August auf dem Dam Platz auf die Bühne getragen - diesmal vom alternativen Drag-King-Projekt "House of Løst Bois".

Während des neunstündigen Bühnenprogramms vor dem königlichen Palast traten am Sonntag Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland auf - darunter Devon Donovan, Stein, Karin Bloemen, Manny, Courtney Act und Femazing. Hier unsere Fotos:

Weitere Infos zum Amsterdam Pride unter https://pride.amsterdam