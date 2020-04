ARGENTINIEN: Wein ohne Weib

Grandiose Natur, exzellente Weine und eine LGBTIQ*-Szene, die jedes Jahr ihre eigenen Weinkönige und -königinnen krönt. Ein Trip in die Provinz Mendoza sollte auf keiner Argentinienreise fehlen.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Mendoza

Es ist ein Ereignis, das in der Welt wohl seinesgleichen sucht. Wenn im argentinischen Herbst Ende Februar, Anfang März die Weinlese beendet ist, feiert Mendozas LGBTIQ*-Community eine rauschende Party. Die Vendimia para todxs ist das Gegenstück zum großen nationalen Weinlesefest Vendimia, das zu den wichtigsten Großveranstaltungen des Landes zählt und Tausende von Besuchern in die Stadt lockt. Höhepunkt der Fiesta Nacional de la Vendimia ist eine Show im Amphitheater Frank Romero Day mit einer imposanten Licht- und Musikinszenierung und über 1.000 Darstellern und Tänzern. Auch die ehemals Vendimia Gay genannte Veranstaltung geizt nicht mit optischen Reizen. Neben spektakulären Bühnenshows ist die Wahl von Weinkönig und -königin der Höhepunkt des Abends. Aus dem ganzen Land kommen Schwule, Lesben, Transgender und Queers für den einzigartigen Event nach Mendoza-Stadt, die nach Buenos Aires die wohl lebendigste LGBTIQ*-Szene des Landes hat. Kaum jemand anderes repräsentiert die queere Szene Mendozas so sehr wie Ana Laura Nicoletti, die weithin unter dem Namen „La Turca“ (die Türkin) bekannt ist. Das in ganz Argentinien bekannte Role Model für die Transgender-Community ist zugleich Besitzerin des größten Szeneklubs der Stadt. In der Queen Disco wird jedes Wochenende bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, was das Zeug hält.

× Erweitern Foto: Vendimia para todox Mendoza

Tradition & Moderne

Wer gerne feiert, ist in Mendoza am Wochenende also gut aufgehoben, doch der eigentliche Grund für einen Besuch der knapp zwei Flugstunden von Buenos Aires entfernten Provinz liegt außerhalb der Stadt. Die Region am Fuße der Anden ist bekannt für ihre exzellenten Weine, vor allem die Rebsorte Malbec. Als größtes und wichtigstes Weinanbaugebiet Argentiniens mit etwa 900 Weingütern ist Mendoza ein Paradies für Genießer. Viele der Weingüter beherbergen hervorragende Restaurants oder bieten Zimmer und Villen an inmitten der Landschaft. Die Bandbreite reicht dabei von traditionsreichen Familienbetrieben wie etwa dem südlich von Mendoza gelegenen Clos de Chacras bis zu wahren Schwergewichten der argentinischen Weinproduktion wie den Mitte der 1990er-Jahre von einem Niederländer im Uco-Tal gegründeten Bodegas Salentein. Vor allem der moderne Bau des Weinkellers, der bis zu 5.000 große Eichenfässer fasst und eher an eine Kathedrale erinnert, beeindruckt die Besucher. Schon 2003 wurde Salentein als „Argentinisches Weingut des Jahres“ ausgezeichnet und hatte die Ehre, zur Hochzeit des niederländischen Königspaares Willem-Alexander und Maxima den Wein zu liefern. Ebenfalls zum Weingut gehört das architektonisch klug in die Landschaft gefügte Kulturzentrum Killka, in dem zeitgenössische Kunst aus Argentinien und den Niederlanden zu sehen ist.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Mendoza Weingut Salentein

Im Paradies

Ebenfalls im Uco-Tal liegt das Designhotel und Boutique-Weingut Casa de Uco. Vor der spektakulären Kulisse der sich hinter den Weinfeldern erhebenden, schneebedeckten Anden kann man hier die Natur während eines Ausritts auf dem Pferd oder einfach vom Pool aus genießen. Mendozas wohl spannendstes Weingut befindet sich in der Region von Maipú. In der Bodega Casa Vigil verschmelzen Kunst und Kulinarik zu einem einmaligen Erlebnis. Argentiniens derzeit wohl bester Winzer Alejandro Vigil nimmt den Besucher mit auf eine Reise durch Dantes Göttliche Komödie – vom Inferno des Weinkellers bis zum Paradies mit Gerichten, die man mit der passenden Weinbegleitung im dortigen Restaurant serviert. Ein wahrhaft himmlischer Genuss.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Mendoza Casa Vigil

INFO

www.mendoza.tur.ar

www.argentina.travel

HINKOMMEN

Mit einer modernen Boeing 787 Dreamliner fliegt die spanische Fluggesellschaft und SkyTeam-Mitglied Air Europa täglich nonstop ab Madrid nach Buenos Aires und bietet Zubringer ab Deutschland von Frankfurt, Düsseldorf und München. Von Buenos Aires nach Mendoza gibt es mehrere tägliche Verbindungen mit der ebenfalls zu SkyTeam gehörenden Aerolineas Argentinas. www.aireuropa.com www.aerolineas.com.ar

× Erweitern Foto: Air Europa Air Europa

ÜBERNACHTEN

Am Fuße der Anden, in einem 22 Hektar großen Weinberg, liegt die zu Relais & Chateaux gehörende Cavas Wine Lodge. Die zwischen Weinreben erbauten Villen verfügen über private Pools und jede Menge Platz. Zum hervorragenden Service gehören abendliche Weinverkostungen sowie die Organisation zahlreicher Ausflüge per Fahrrad, mit dem Geländewagen oder auf einem Pferd. Im Restaurant serviert man landestypische Küche mit Zutaten aus der Region und natürlich eine große Auswahl an Weinen. www.cavaswinelodge.com

× Erweitern Foto: cavaswinelodge.com Mendoza

WEINGUT

Er gehört zu den besten seines Fachs: Der Winzer Alejandro Vigil hat sich auf moderne Weine spezialisiert, und sein Label „El Enemigo“ sorgt zuverlässig für Begeisterung bei Gastronomen und Kritikern. In seinem Weingut Casa Vigil verschmelzen Kunst und Kulinarik zu einem einzigartigen Erlebnis der Sinne – angelehnt an Dantes „Göttliche Komödie“. Das Restaurant gehört mit seiner modernen argentinischen Küche zu den besten der Region. Vom Wein ganz zu schweigen. www.enemigowines.com