ARUBA: Romantik inklusive

Seit dem 12. Juli 2024 können gleichgeschlechtliche Paare auf der Karibikinsel heiraten. Ihre natürliche Schönheit, die vielen Angebote rund um Romantik und Luxus und das ganzjährig schöne Wetter machen Aruba zum beliebten Hochzeits- und Flitterwochenziel.

× Erweitern Foto: Jordy Koolwijk / Aruba Convention Bureau Aruba

Aruba und Curaçao haben als eine der wenigen Inseln in der Karibik die gleichgeschlechtliche Ehe mit sofortiger Wirkung legalisiert. (männer* berichtete). Dies hat der Oberste Gerichtshof der Niederlande am 12. Juli 2024 entschieden. Aruba hat bereits seit September 2021 eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaften anerkannt, doch mit dem neuen Urteil erhalten gleichgeschlechtliche Paare das Recht, auf der Insel zu heiraten. Ihre natürliche Schönheit, die vielen Angebote rund um Romantik und Luxus und das ganzjährig schöne Wetter machen die Insel zum beliebten Hochzeits- und Flitterwochenziel. LGBTIQ*-freundliche Resorts an preisgekrönten Stränden sowie die erstklassige lokale und internationale Küche runden das Angebot vor Ort ab.

Offene Willkommenskultur

Über 90 verschiedene Nationalitäten, eine offene Willkommenskultur und eine der niedrigsten Kriminalitätsraten der gesamten Karibik: Auf Aruba, der „One Happy Island“, finden alle Besucher ideale Voraussetzungen für einen vielfältigen und sicheren Urlaub. Mit der Entscheidung, dass gleichgeschlechtliche Paare ab sofort auf der Insel heiraten können, bestärkt Aruba seine Position als diverse und offene Destination innerhalb der Karibik.

× Erweitern Foto: Jetlag Creative Studios / Aruba Convention Bureau Aruba

Ronella Croes, CEO der Tourismusbehörde von Aruba (ATA), sagt: „Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Insel zu einem einladenden Reiseziel für LGBTQ+-Reisende machen konnten. Die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe ist ein wichtiger Sieg für die Rechte von LGBTQ+, und wir freuen uns, dass Aruba den Weg für eine bessere, integrativere Zukunft ebnet – wir sind eine der wenigen karibischen Inseln, die dieses Gesetz verabschiedet haben.“

Zuckerweise Strände

Allein mit ihren spektakulären Sonnenuntergängen, den zuckerweißen Stränden mit türkisfarbenem Wasser sowie dem funkelnden Nachthimmel bietet Aruba bereits die ideale Kulisse für Entspannungssuchende, Strandliebhaber und Naturfreunde. Gerade für (Ehe-)Paare, Honeymooner und Romantiker hat die Tourismusbranche mit speziellen Hochzeitspaketen, Ausflügen und Aktivitäten sowie Rabatten und Veranstaltungen gute Voraussetzungen für einen unbeschwerten Urlaub zu zweit geschaffen. So findet beispielsweise am 14. August wieder die große „Aruba I Do – Vow Renewal Ceremony“ statt, bei der dieses Jahr 50 Paare in der Festung Fort Zoutman ihr Eheversprechen in historisch-romantischem Ambiente des ältesten Gebäudes von Oranjestad erneuern können.

× Erweitern Foto: Mathieu Young / Aruba Convention Bureau Aruba

INFO

www.aruba.com