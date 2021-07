ATLANTA: Treffen der LGBTIQ*-Reiseprofis

Vom 8. bis 11. September plant die International LGBTQ+ Travel Association IGLTA ihr erstes großes Event seit April 2019.

× Erweitern Foto: ACVB & atlantaphotos.com Atlanta

Nachdem die für Frühling 2021 in Mailand geplante IGLTA Convention aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden musste, trifft sich die internationale LGBTIQ*-Reisecommunity im Herbst zur Konferenz in Atlanta. Neben einer Vielzahl an Vorträgen und Workshops sowie der Vorstellung neuster Studien zum Thema LGBT-Tourismus besteht auf zahlreichen Networking-Events die Gelegenheit zum Austausch mit Vertretern von Reiseveranstaltern, Airlines, Hotels und Medien aus aller Welt – unter anderem bei einem Empfang im Georgia Aquarium. Unter dem Titel „Voyage“ wird eine Spendengala im Delta Flight Museum stattfinden, deren Erlös queeren Jugendlichen zugutekommt. Am Wochenende vor der Convention feiert die Gastgeberstadt zudem das Atlanta Black Pride Weekend. Im Jahr 2022 wird dann die ausgefallene Convention in Mailand nachgeholt.

www.igltaconvention.org