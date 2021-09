ATLANTA : LGBTIQ*-Community feiert Black Pride & Dragon Con

Gleich zwei Großevents fanden am amerikanischen Labor-Day-Wochenende in Atlanta statt - wir haben die schönsten Fotos …

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Atlanta Black Pride

Während der jährlich im Oktober stattfindende Atlanta Pride mit seiner großen Parade auf Grund der Civid-Pandemie für 2021 abgesagt wurde, feierte die afro-amerikanische Community an diesem Wochenende das 25. Jubiläum des Atlanta Black Pride Weekends. Neben zahlreichen Circuit-Partys und Events für Lesben und Schwule traf sich die Community am Sonntag zu einem großen Outdoor-Festival im Piedmont Park. Im Gegensatz zum Atlanta Pride verzichtet der Black Pride auf eine Parade - die gab es jedoch im Rahmen der alljährlich in Atlanta stattfindendem Dragon Con - der größten Zusammenkunft für Film-, Science Fiction-, Fantasy- und Comicfans.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Dragon Con

Party für LGBTIQ*-COS-Dresser

Das traditionell LGBTIQ*-freundliche Event zog 2019 über 80.000 BesucherInnen an, i diesem Jahr wurde die Zahl auf 50.000 begrenzt. Zum Programm gehören neben der LGBTIQ*-COS-Dress-Party Spectrum auch Workshops und Auftritte zahlreicher queerer TV- und Filmstars. In diesem Jahr stellte sich etwa der schwule Star Trek Discovery-Schauspieler Anthony Rapp den Fragen des Publikums. Zum Höhepunkt der Dragon Con gehört auch eine Parade durch Downtown Atlanta, die in diesem Jahr allerdings ebenfalls etwas kleiner ausfiel.

