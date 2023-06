Australasia mit der Seabourn Encore und der Seabourn Odyssey

Zwischen Dezember 2023 und März 2024 bietet die Seabourn Encore Kreuzfahrten ab Dubai, Singapur und Hong Kong zwischen 14 und 32 Tagen. Zu den Höhepunkten dieser Reisen gehört ein Silvester-Übernachtaufenthalt in Ho Chi Minh Stadt sowie bei allen Reisen der Übernacht-Aufenthalt in Bangkok. Im paradiesischen thailändischen Ko Ko Kood mit seinem zuckerweißen Sandstrand, Bilderbuch- Palmen und kristallklarem Wasser findet bei allen Asien-Kreuzfahrten das beliebte Strand-Barbecue „Caviar in the Surf Beach“ statt.

Zwischen November 2023 und Februar komplettiert die Seabourn Odyssey die Winter Exotics von Seabourn mit Kreuzfahrten zwischen 15 und 47 Tagen ab Los Angeles, Sydney und Auckland.

Neuseeland steht immer wieder ganz oben auf der Liste der Reiseziele, die man unbedingt gesehen haben muss, und das aus gutem Grund. Dieses atemberaubende Land hat alles zu bieten: zerklüftete, schneebedeckte Gipfel, den atemberaubenden Milford Sound, Supervulkane, unberührte Sandstrände, lebendige Māori-Kultur und blühende Kunstgemeinschaften – und dazu einige der innovativsten und nachhaltigsten Küchen der Welt und gute Weine.

Kombi-Reisen bieten die Möglichkeit, den Südpazifik, Australien und Neuseeland noch intensiver zu erleben, zum Beispiel die 47-tägige Reise von Los Angeles nach Sydney mit Anläufen im Südpazifik, darunter Hawaii, Französisch-Polynesien, die Cookinseln und Tonga, bevor die Küste Neuseelands mit dem berühmten Fiordland-Nationalpark und dem Milford Sound erreicht wird. Oder eine 30-tägige Reise von Auckland nach Sydney entlang Australiens Südostküste, einschließlich des berühmten Fiordland-Nationalparks und des Milford Sound sowie einer Übernachtung in Tasmanien.

Über Seabourn

Seabourn gilt als Pionier der Ultra-Luxus Kreuzfahrten und wird von Reisenden und Kreuzfahrtexperten regelmäßig unter die weltbesten Reiseangebote gewählt. Gegründet 1987, gehören zur Flotte derzeit fünf elegante All-Suites Boutiqueschiffe mit maximal 300 Suiten sowie zwei maßgebaute Expeditionsschiffe der PC6 Eisklasse. Champagner, erlesene Weine und Premium-Spirituosen sind ebenso im Preis inbegriffen wie alle Restaurants, die individuell bestückte Minibar in den Suiten und die Trinkgelder. Seabourn bringt die Passagiere in das Herz großer Städte, in exklusive Yachthäfen oder in abgelegene Buchten. Jedes Schiff verfügt über ein Spa von Weltklasse, einladende Restaurants und Lounges, Pools und eine einzigartige, ausfahrbare Marina.

Die Service-Qualität an Bord ist außerordentlich und das Gespür des Personals für die Wünsche der Gäste grenzt manchmal an Hellseherei. Hier merkt man sich die Namen der Gäste und ihren Lieblingswein. Wünsche werden erfüllt, bevor sie ausgesprochen werden. Die Mitarbeitenden haben echte Freude daran, das gewisse Extra hinzuzufügen, das eine einfache Handlung in eine persönliche Geste verwandelt.

Bei Seabourn wohnen alle Gäste in Suiten mit Meerblick, die meisten mit einer privaten Veranda. Eine der schönsten Annehmlichkeiten ist der persönliche Suite Attendant, der oder die Seabourns aufmerksamen, aber unaufdringlichen Service perfekt verkörpert und mit einer fröhlichen, zugewandten Intuition dafür sorgt, dass keine Wünsche offen bleiben. Diese aufmerksame Betreuung gehört vielleicht zu den schönsten Erinnerungen an eine Reise mit Seabourn.

Information und Buchung

➡️ 00800 1872 1872 (kostenlos), Reservierung@Seabourn.com, www.seabourn.com