BANGKOK: Schöne Unbekannte

Thailands Hauptstadt ist bekannt als Kulturmetropole, Szenehotspot und Shopping-Paradies. Doch Bangkok bietet weit mehr: Oft nur wenige Kilometer abseits der Touristenströme findet man üppig grüne Natur, dörfliches Idyll und vergessene Tempel.

Noch verirren sich wenige Touristen hierher: Wer sich mit Grasshopper Adventures auf eine Radtour durch das alte Bangkok begibt, fährt nicht etwa an Königspalast, Wat Pho oder dem Tempel des Goldenen Berges vorbei. Vielmehr führt die Tour auf die andere Seite des die Stadt teilenden Flusses Chao Phraya in den Stadtteil Thonburi. Nur wenige Jahre, zwischen 1772 und 1782, lag hier die Hauptstadt von Siam, bevor diese ans Ostufer nach Bangkok verlegt wurde. Viele Relikte aus dieser Zeit lassen sich nur über schmale Gassen und Brücken, die über unzählige Kanäle führen, erreichen und liegen so versteckt, dass man sie ohne Führer kaum findet. Etwa jener Tempel, dessen Existenz selbst den Behörden bis vor ein paar Jahren nicht bekannt war und dessen Mauern zum Teil in den Gärten von Privathäusern stehen. Direkt am Flussufer gibt es auch noch einige jener Pfahlbauten, in denen die Menschen seit Jahrhunderten leben und die den gewaltigen Kräften des Chao Phraya ebenso lange trotzen. Man kann sich kaum vorstellen, dass nur ein paar hundert Meter weiter modernste Hochhäuser und Hotels das Ufer säumen.

Tradition

Es sind jene Kontraste zwischen moderner Metropole und dörflichem Leben, die Bangkok ungeheuer spannend machen. Immer wieder gibt es kleine Bezirke und Gemeinden, deren Selbstverwaltung dafür sorgt, dass alte Strukturen erhalten bleiben. Nang Loeng ist so ein Beispiel: Mitten in der Stadt, unweit der populären Khaosan Road gelegen, versucht die Gemeinde, Traditionen wie alte thailändische Tänze oder Handwerk zu bewahren. Der zum Bezirk gehörende Markt zählt dabei zu Bangkoks authentischsten Märkten mit thailändischen Spezialitäten. Mit Anbietern wie Hivsters kann man individuelle Touren, etwa zum Thema Kochen, Tanz oder Kultur buchen und kommt mit den dort lebenden und arbeitenden Menschen zusammen.

Oase

Ein Erlebnis ganz anderer Art ist ein Besuch von Bang Krachao. Die von einer Flussschleife des Chao Phraya gebildete Insel wird auch als grüne Lunge Bangkoks bezeichnet. Hier erwarten den Besucher Mangrovenwälder, Plantagen, Palmenhaine und kleine Dörfer, die sich am besten mit dem Fahrrad erkunden lassen – entweder auf einer geführten Tour oder individuell. Am einfachsten gelangt man auf die Insel mit einer Fähre, die am Tempel Wat Bang Na Nok in der Nähe der Skytrain-Station Bang Na ablegt. Fahrräder gibt es dann auf der anderen Seite zu mieten.

Nervenkitzel

Wer es abenteuerlich mag, sollte sich nach Mae Klong begeben. Die etwa neunzig Kilometer westlich von Bangkok gelegene Kleinstadt ist berühmt für ihren Markt, der auf Bahngleisen liegt. Mehrmals am Tag packen die Händler bei Durchfahrt des Zuges in Windeseile ihre Sachen zusammen und räumen diese ebenso schnell wieder zurück, sobald der letzte Waggon ihren Stand passiert hat. Idealerweise besteigt man ein paar Stationen vorab den Zug, fährt einmal mitten durch und beobachtet das Spektakel dann vom Markt aus, wenn der Zug den Kopfbahnhof in Mae Klong wieder verlässt. Zwischen Marktbesuchern und Zug bleiben bei der Durchfahrt nur wenige Zentimeter Platz – sicher nichts für schwache Nerven. Auch dieser Ausflug lässt sich mit Veranstaltern, etwa mit dem Thailand-Spezialisten Diethelm Travel, als Tagestour buchen.

