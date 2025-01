BARCELONA: Immer was los!

Barcelona ist ein queerer Hotspot, den man nicht verpassen darf und der für Interessierte an Kunst, Architektur (Gaudí!) und Kultur in wenigen Tagen kaum „abzuarbeiten“ ist. Natürlich leidet die Stadt unter dem Phänomen des Overtourism, doch wer Barcelona entdecken möchte, ist auch abseits der Ferienmonate im Hochsommer hier bestens aufgehoben, denn es gilt: „Sempre passa alguna cosa!“ – hier ist immer was los!

Conny steht mit weit ausgebreiteten Armen vor dem leeren Schaufenster ihres Buchladens und erzählt von vergangenen Zeiten. Zeiten, in denen sie Texte selbst ins Spanische übersetzt hat, um überhaupt etwas Queeres in Landessprache anbieten zu können. Conny ist Inhaberin des Verlags „Complices“. Heute ist der letzte Tag, ihr Geschäft schließt nach dreißig Jahren. Und während sie erzählt, stapeln drei Männer letzte Kisten in einen Transporter. „Die Leute lesen nicht mehr“, resümiert Conny schulterzuckend. Natürlich weiß sie, dass sich die Dinge in der Welt der LGBTIQ*-Community ändern, meist zum Positiven. Ihren queeren Buchladen jedoch scheint dieser Fortschritt hinweggefegt zu haben. Doch bevor sie die Ladentür ein letztes Mal abschließt, möchte sie noch einen Satz loswerden: „Wir müssen weiter kämpfen – unsere Rechte könnten bald wieder in Gefahr sein!“

× Erweitern Foto: Bernd Müller Barcelona Buchladenbesitzerin Conny

Connys Buchladen und das Verschwinden queerer Institutionen: Ein Szenario, das man aus anderen Städten kennt und das selbst in Barcelona, einem der LGBTIQ*-Hotspots Europas mit einer progressiven Gesetzgebung, einer toleranten Stadtregierung und einer lebendigen Community, zu beobachten ist. Aber auch ein Szenario, das die katalanische Hauptstadt keineswegs prägt, denn nicht umsonst gehört ein Trip nach Barcelona zu den attraktivsten Städtereisen weltweit. Kein Wunder, hat die Stadt doch alles zu bieten, was sich Touristen wünschen: Zwischen Bergen und Mittelmeer gelegen vereint die Metropole an beeindruckenden 300 Sonnentagen im Jahr Kultur, Kulinarik, Architektur, Freizeit, Lifestyle und Sport – und verfügt nicht zuletzt über einen vier Kilometer langen Stadtstrand.

Queere Welt auf wenigen Kilometern

Auch für die LGBTIQ*-Community ist Barcelona seit Jahrzehnten eine Top-Destination. Die 1,5 Millionen Einwohner zählende Metropole setzt ganz auf Weltoffenheit und Toleranz und hat sich so einen festen Platz im Herzen der Community erobert. Das Zentrum des queeren Lebens in Barcelona befindet sich im Stadtviertel Eixample, das mittlerweile auch auf offiziellen Stadtkarten immer öfter zu „Gaixample“ wird. Zu Recht: Nördlich der Altstadt gelegen wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts das alte Zentrum um eine „Erweiterung“ (so die wörtliche Übersetzung von Eixample) im markanten Grundriss eines Schachbretts ergänzt. Elegant und großzügig sollte das Viertel sein – und das ist es bis heute geblieben. Hier haben sich Szene-Läden, Galerien und Restaurants mit traditionellen, modernen und experimentellen Speisekarten etabliert – und genau hier fühlt sich auch die queere Community heimisch. Dutzende Bars, Klubs, Saunen, Spas oder Shops hissen die Regenbogenflagge. Ob Fetisch, Cruising, Drag, Café, Bar, Party oder Wellness: Im Eixample kann man eine ganze queere Welt auf überschaubarer Strecke entdecken. Ein spannender Geheimtipp für Kunstinteressierte ist übrigens das Museu de L’Art Prohibit (Museum der verbotenen Kunst), das Objekte ausstellt, die von den Behörden ursprünglich verboten, nach Protesten abgehängt oder von protestierenden Museumsbesuchern attackiert wurden. Nicht überraschend: Hier sind auch zahlreiche Werke zu sehen, die sich offensiv mit Homosexualität und nicht-heteronormativer Identität auseinandersetzen.

× Erweitern Foto: Bernd Müller Barcelona Museum der verbotenen Kunst

Hart erkämpfte Freiheiten

Doch wie in anderen Communitys, musste der Weg zur Freiheit auch in Barcelona hart erkämpft werden. Davon berichtet Miguel, ein junger Soziologe, der Führungen durch die LGBTIQ*-Geschichte Barcelonas anbietet. Die queere Geschichte der Stadt beginnt in den 1920er-Jahren im Hafenviertel Raval. Wo heute Boho-Bars, hippe Designerläden, Märkte und Straßenkunst das Bild prägen, war es zu jener Zeit von Armut geprägt. „Die Menschen waren arm, aber aktiv, kämpferisch und kreativ“, so Miguel. Kein Wunder, dass hier Cabarets Travestiekünstlern eine Bühne boten und erste Bars wie das La Criolla vor allem schwule Gäste anlockten. Einer geradlinigen Weiterentwicklung kam die Diktatur dazwischen: Von 1936 bis 1975 regierte General Franco. Eine Zeit, in der Spanien schwere Repressionen erlebte – und queere Menschen gehörten zu den vielen Randgruppen, die das Regime ins Visier nahm. Unter Franco wurde Homosexualität kriminalisiert, und LGBTIQ*-Menschen waren Diskriminierung, Verfolgung und Inhaftierung ausgesetzt. Doch trotz der repressiven Atmosphäre entwickelte sich in Barcelona eine blühende Szene im Untergrund mit geheimen Bars und Klubs, die als Zufluchtsort dienten. Einzig halbwegs öffentlicher (schwuler) Ort war übrigens die Bar Cosmos an der Plaça del Teatre. Sie durfte existieren, weil US-amerikanische Soldaten dort verkehrten und Franco es sich mit den Amerikanern, die in Barcelona Kriegsschiffe stationiert hatten, nicht verscherzen wollte. Nach Francos Tod fand 1977 im Namen des „Gay Liberation Movement“ die erste Demo statt, noch zwei Jahre bevor Homosexualität offiziell entkriminalisiert wurde. Allen voran gingen bei diesen Demos trans* Menschen und Drags – ein Bild, das man auch von den Stonewall Riots in New York kennt. Apropos trans*: Der Mord an einer trans* Frau 1992 erweckte die queere Bewegung zu neuem Leben, die nicht zuletzt unter dem Eindruck von Aids in den 1980er-Jahren eine Krise erlebt hatte. Doch auch hier hat sich der Kampf gelohnt: Mit der Ablösung der konservativen Regierung durch die Sozialisten wurde Spanien 2005 das weltweit dritte Land, das homosexuellen Paaren die Ehe und Adoption ermöglichte und heute laut „Spartacus Gay Travel Index“ als eines der fünf queerfreundlichsten Länder der Erde gilt.

× Erweitern Foto: Bernd Müller Barcelona Stadtführer Miguel

Sommer-Highlights Gay Pride und Circuit Festival

Höhepunkt des Regenbogen-Jahres ist der Gay Pride Barcelona, der jeweils Mitte Juli rund 120.000 Menschen auf die Straßen lockt. Organisiert wird der Mega-Event von einer bemerkenswerten Institution, der „Chamber of Commerce“, in der sich rund 120 Unternehmen der Community zusammengeschlossen haben. Ein weiteres Highlight ist das alljährliche Circuit Festival im August, das größte europäische Gay-Festival mit zehn Tagen Strandspaß, Poolpartys und abendlichen Events. Neben kommerziellen Angeboten gibt es natürlich eine große Anzahl an Gruppen, Vereinen und Freizeitaktivitäten für die LGBTIQ*-Community. Wer sich einen Überblick darüber verschaffen möchte, ist im „Centre LGBTI de Barcelona“ richtig. Diese öffentliche Institution ist ein moderner, zentraler Treffpunkt und bietet neben einer breiten Palette von Beratungs- und Hilfsdiensten Informationen und gemeinschaftliche Aktionen aller Art. Bereits im Frühjahr wird die katalanische Hauptstadt jedes Jahr zum Mekka für Fans des Eurovision Song Contest (ESC). Bei der „Eurovision Party Barcelona“ dreht sich im Vorfeld des ESC drei Tage lang alles um den internationalen Schlagerwettbewerb. Dazu begrüßen die Veranstalter aktuelle und ehemalige Teilnehmende aus vielen Ländern sowie Gäste des Benidorm-Festivals, des wichtigsten nationalen Musikwettbewerbs. Und nicht zuletzt: rund 6.000 ESC-Fans, die aus ganz Europa zu diesem Event anreisen. Ein erster Höhepunkt ist das Schaulaufen der Sängerinnen und Sänger auf dem „Lila Teppich“, gefolgt von ESC-Partys, Karaoke- und Show-Events in Clubs und Bars der Stadt. Das ultimative Highlight ist aber die Eurovisionsparty in der riesigen Halle des Club Sant Jordi im Olympiazentrum: Hier präsentieren sich alle angereisten Künstler im Rahmen eines aufwändigen Live-Konzerts ihrem Publikum. Für alle, die einen Städtetrip mit ihrer ESC-Leidenschaft verbinden wollen, ist das Wochenende der „Eurovision Party Barcelona“ ein Muss. Schöner kann Vorfreude nicht sein!

Ausflugstipp: Sitges – Das Saint Tropez Spaniens

Wenn man länger in Barcelona ist, lohnt ein Abstecher in den pittoresken Badeort Sitges. Dreißig Kilometer von der Metropole entfernt, ist das Städtchen einer der Hotspots queerer Sommersehnsüchte schlechthin. Sitges hat seit Jahrzehnten einen festen Platz im Herzen der Community und nicht umsonst den Beinamen „Saint-Tropez Spaniens“ verliehen bekommen. Ein Ort, der nicht nur durch seine Atmosphäre, sein lebendiges Nachtleben und den örtlichen Gay Pride, sondern vor allem durch seine Strände, allen voran die „Gay Beach“ Playa de la Bassa Rodona, weltbekannt ist. Abschließend ein Hinweis (nicht nur) für Feinschmecker: Bekanntlich ist Spanien berühmt für seine Tapas, diese vielfältigen Appetithäppchen, die von Einheimischen übrigens oft nur nebenbei im Stehen verzehrt werden. Doch wer die großartige Küche Spaniens entdecken möchte, sollte sich nicht allein auf diese kleinen Speisen stürzen – ein paar Euro mehr für ein gutes Restaurant sind eine lohnende Investition, um sich die Vielfalt des Landes auf der Zunge zergehen zu lassen!

INFO

www.visitbarcelona.com

www.spain.info

ANREISE

Lufthansa fliegt von ihren Drehkreuzen in Frankfurt und München mehrmals täglich nach Barcelona. Weitere Nonstop-Verbindungen gibt es unter anderem mit Eurowings ab Hamburg und Easyjet ab Berlin. www.lufthansa.com, www.eurowings.com, www.easyjet.com

× Erweitern Foto: axelhotel.com Axel Hotel Barcelona

HOTEL

Die bekannte schwule Hotelkette Axel hat in Barcelona gleich zwei Hotels (Axel und Axel TWO), die beide im Viertel L’Eixample liegen und sich auf ihre queeren Gäste spezialisieren. Zentrale Lage, hauseigene Wellness- und Partyangebote sowie Dachterrasse oder Pool machen sie zur Nr. 1 für LGBTIQ*-Urlauber. www.axelhotels.com