Ja, auch andere Ortschaften in der Schweiz sind rund um einen Fluss erbaut worden und profitieren noch heute von der Verbundenheit mit den umliegenden Gewässern. Aber nirgends ist die Synergie zwischen Naturgewalt und urbanem Städtebau so allgegenwärtig und gelungen wie in Basel. Mit unseren Influencern Felix und Oliver waren wir für ein paar Tage testbaden!

LEBEN MIT UND IM RHEIN

In Deutschland ist der Rhein nicht nur der größte, sondern auch der wasserreichste Fluss, ein wichtiger Verkehrsweg und für die Wirtschaft hierzulande von großer Bedeutung. Auch in der Schweiz stellt der Rhein die längste natürliche Wasserstraße dar und misst von der Quelle bis nach Basel immerhin noch 376 Kilometer (bei einer Gesamtlänge von 1.233 Kilometern). Hier, in der drittgrößten Stadt der Schweiz, ist der Rhein aber vor allem Naherholungsgebiet, ein Lieblingspanorama in der Mittagspause sowie natürlich – und das ist das Besondere in Basel – Planschbecken.

Wer Basel das erste Mal besucht und nicht um die vielfältige Nutzung des Flusses weiß, staunt erst einmal nicht schlecht, wenn er die ersten Wasserratten im Rhein vorbeischwimmen sieht. Schließlich hat man uns schon früh beigebracht: Baden im Fluss, das kann gefährlich werden. Aber hier in Basel fließt der Rhein ganz gemächlich vorbei und erlaubt es Badenden, das kühle Nass unbeschadet zu genießen. Die meisten Einstiege befinden sich zwischen der Schwarzwaldbrücke und der Dreirosenbrücke und erlauben eine maximale Strecke von rund drei Kilometern. Die meisten Schwimmer bewältigen diese zumeist mit einem Wickelfisch um die Schulter. Diese Baseler Erfindung hält nicht nur die Wertsachen und Kleidung trocken, sondern dient zugleich als Floating-Device, wenn mal die Puste ausgeht. Badehose vergessen? Kein Problem. Der einmalige Ausblick auf Rhein und Altstadt lässt sich wunderbar auch auf der Weidlingsfahrt mit einem traditionellen Flachboot erleben. (www.wabasilea.ch) Oder man kommt im August nach Basel und hört bei Bier und Wein einem der zahlreichen Acts des Floss Festivals zu.

SCHIFF, AHOI!

Ebenso unweigerlich mit dem Fluss verbunden ist der Holzpark Klybeck im Norden der Stadt, am Ostufer des Rheins gelegen. Dieses Kulturzentrum aus Bars, Klubs und Theater erinnert ein wenig an Elektro-Institutionen in Berlin wie den Kater Blau und richtet sich vor allen Dingen an ein jüngeres Publikum. Im Restaurant Gannet darf man sogar auf einem knallroten Leuchtturmschiff dinieren. Während die Sonne hinter dem Flussufer untergeht, werden dort frische Pasta und ausgewählte Weine serviert. (www.gannet.lv)

Ganz in der Nähe des Gannets, auf der anderen Seite des Rheins, befindet sich außerdem das Lido Basel, eine Art Beach Club mit Bar, Liegestühlen, Discokugel, Musik und Beachvolleyball. (www.lidobasel.ch) Alternativ zum Lido oder bei schlechtem Wetter können sich Sportbegeisterte im Boulderloft Elys verausgaben, das sich nur wenige Minuten von der Strandbar entfernt befindet und für alle Trainingslevel geeignet ist. (www.boulderloft.ch)

Du willst mehr sehen von Basel und mit uns auch einen kleinen Abstecher auf den Vitra Design-Campus machen?