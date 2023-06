BERLIN: „pink pillow Berlin Collection“ feiert 10-jähriges Jubiläum

Zum Start des „Pride Month Berlin“ (28. Juni bis 27. Juli 2023) mit vielen Events begeht visitBerlin ein besonderes Jubiläum: Als weltweit erste Stadt mit einer eigenen LGBTIQ*-Hotelkollektion feiert die „pink pillow Berlin Collection“ dieses Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. Die außergewöhnliche Initiative von visitBerlin und 65 Berliner Hotels richtet sich mit LGBTIQ*-freundlichen Unterkünften in der toleranten und offenen Metropole Berlin gezielt an queere Touristen.

× Erweitern Foto: visitBerlin Pink Pillow

„In Berlin dürfen alle so sein, wie sie möchten. Unsere ,pink pillow Berlin Collection‘ macht Berlin als Reiseziel für die LGBTIQ*-Community noch attraktiver. Hier hat sich in den letzten Jahren ein vielfältiges Hotelangebot entwickelt, welches die Erwartungen der LGBTIQ*-Gäste erfüllt und weltweit einzigartig ist“, sagt Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin.

Philip Ibrahim, Sprecher der „pink pillow Berlin Collection“ und Hoteldirektor von The Social Hub Berlin, ergänzt: „Das Ziel unseres Hotelnetzwerkes hatten wir 2013 klar vor Augen: ein nachhaltiges Angebot für queere Gäste aus der ganzen Welt zu schaffen – und das haben wir geschafft. Vor allem möchten wir ein Vorbild für andere Metropolen sein. Je mehr Städte mitmachen, desto selberverständlicher wird das Thema Inklusion.“

Berlin schillert in Regenbogenfarben

Die deutsche Hauptstadt gehört bei der LGBTIQ*-Community zu den beliebtesten Reisezielen der Welt. Denn die schwul-lesbische und queere Szene ist hier besonders lebendig. Zum Lesbisch-schwulen Stadtfest rund um den Nollendorfplatz am 15. und 16. Juli und zum Christopher Street Day 2023 am 22. Juli werden insgesamt Hunderttausende Gäste erwartet.

Hotelnetzwerk mit Charta für Toleranz und Diversität

Dass Berlin einen LGBTIQ*-freundlichen Tourismus kann, beweist die Stadt mit der „pink pillow Berlin Collection“. Die inzwischen mehr als 60 Mitglieder des inklusiven Hotelnetzwerkes haben eine Charta unterschrieben. Zur Selbstverpflichtung gehört unter anderem, dass alle Gäste die gleiche Wertschätzung erfahren. Auch engagieren sich die Hotels in der queeren Szene und machen ihr zielgruppenspezifische Angebote. Auf diese Weise unterstützt die Initiative öffentlich die LGBTIQ*-Community und macht sich für ihre Rechte, für Toleranz und Diversität stark – und das seit nun zehn Jahren. Mit 23 Hotels startete 2013 die „pink pillow Berlin Collection“, darunter waren das nhow Berlin, das Grand Hotel Esplanade Berlin, das Novotel Berlin Am Tiergarten, das Radisson Blu Hotel Berlin und The Westin Grand Berlin – sie sind der Initiative bis heute treu geblieben.

× Erweitern Foto: visitBerlin / Joyce Bernitt Pink Pillow Pink-Pillow-Team mit Philip Ibrahim (Mitte) auf der Proud Experiences 2022

Durch Marketingmaßnahmen im In-und Ausland zeigt die Hotelkollektion von visitBerlin von Beginn an Flagge. So präsentiert sie sich jedes Jahr auf der ITB, der Leitmesse der weltweiten Tourismusbranche, oder auf Roadshows in Skandinavien, Belgien, Polen oder den Niederlanden. Auch mit einem Stand auf dem Berliner Lesbisch-schwulen Stadtfest oder auf dem CSD-Schiff ist das Hotelnetzwerk seit Jahren vertreten. Seit 2019 nimmt visitBerlins „pink pillow Berlin Collection“ an den Proud Experiences teil, dieses Jahr fand sie vom 5. bis 7. Juni gemeinsam mit dem Schlosshotel Berlin by Patrick Hellmann und erstmals in Los Angeles statt. Das Event vernetzt Führungskräfte der Lifestyle- und Reisebranche und entwickelt Geschäftsstrategien, um die LGBTIQ*-Community zu fördern.

Party und Podcast im pinken Juli

Natürlich feiert die „pink pillow Berlin Collection“ ihr zehnjähriges Jubiläum: Am 14. Juli gibt es eine Geburtstagsparty im Hotel Berlin, Berlin am Lützowplatz, bei der geladene Gäste der queeren Community und internationale Multiplikator:innen der Branche zusammen feiern.

× Erweitern Foto: visitBerlin / Fotoagentur Wolf, freiheitswerke Pink Pillow

Wie wichtig ein queerfreundlicher Tourismus ist, zeigt auch die LGBT+ Tourism Expo am 20. Juli in Rio de Janeiro – hier präsentiert sich visitBerlin zum zehnten Geburtstag der „pink pillow Berlin Collection“. Die Messe ist die einzige große Veranstaltung zu diesem Thema in Brasilien. Umso wichtiger ist es, dass sie der Reisebranche eine Plattform zum Austausch bietet. Denn der brasilianische LGBTIQ*-Markt ist nach den USA der zweitgrößte der Welt. Zur queeren Gemeinschaft gehören etwa 20 Millionen Menschen, die jährlich knapp 30 Milliarden Dollar für Auslandsreisen ausgeben. Auch im schwul-lesbischen Tourismusverband IGLTA, in dem visitBerlin Mitglied ist, ist das südamerikanische Land stark vertreten.

Die Welt ist bunt – und Berlin schon lange. Das erfahren Zuhörer:innen in der neuen Podcastfolge „Berlin Unboxed“ von visitBerlin. In Episode 19 „SchwuZ & queer“ steht der legendäre Club in Neukölln im Rampenlicht. 1977 aus der politischen Schwulenbewegung heraus entstanden, ist das SchwuZ Deutschlands ältester queerer Club und noch heute die größte Kulturinstitution der Szene. Bis zu 1.400 Menschen feiern hier fast jede Nacht das bunte Berlin, sich selbst und vor allem die Lust am Leben. Der akustische Clubrundgang mit Geschäftsführer Florian Winkler-Schwarz beginnt an der Pepsi Boston-Bar. Die ist nach Pepsi Boston benannt, der Gründerin des SchwuZ. Es geht um die Geschichte des Clubs und der LGBTIQ*-Szene Berlins und um viele mutige Menschen. Und um queere Begrifflichkeiten und eine inklusive Sprachkultur – Ziele und Themen, für die sich die „pink pillow Berlin Collection“ nun seit zehn Jahren einsetzt.

In LGBTIQ*-Rankings ist Berlin immer ausgezeichnet

Nicht ohne Grund zählt Berlin zu den LGBTIQ*-freundlichsten Städten Europas. So schaffte sie es unter 50 Städten beim LGBTQ-Index 2022 auf Platz 2. In das Ranking fließen Kriterien wie die Anzahl queerfreundlicher Bars, die LGBTQ+-Gleichstellung im Land oder die Durchschnittspreise für Unterkünfte ein. Im Gegensatz zum Sieger London sind die Unterkünfte in Berlin relativ günstig. Mit mehr als 60 Bars für LGBTQ+-Zugehörige gehört die Hauptstadt zu den Spitzenreitern Europas. Auch beim Pride-Index 2022 belegte Berlin weltweit Platz 2, hinter Paris und vor Stockholm. In diesen drei europäischen Städten gibt es die besten Pride-Events, die die Gleichstellung und die Errungenschaften der LGBTIQ*-Community feiern. Ebenfalls konnte Berlin beim Ranking der LGBT-freizügigsten Städte der Welt punkten und sicherte sich Platz 3 – hinter New York und Köln.

Mehr Informationen: LGBTQ+-Website für Berlin als Reiseziel, Blogbeitrag zu Events rund um CSD & Pride Month in Berlin sowie zum Hotelnetzwerk „pink pillow Berlin Collection“