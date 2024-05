BILBAO: Purer Genuss

Die im Norden Spaniens gelegene Hafenstadt verkörpert wie kaum eine andere den Wandel von einer verarmten Industrie- und Handelsmetropole hin zu einem Zentrum für Kunst, Kulinarik und Kultur, in dem die LGBTIQ*-Szene im Juni ausgelassen ihren Pride feiert.

× Erweitern Foto: Bilbao Bizkaia Tourist Office Bilbao

Kaum ein anderes Bauwerk hat das Image einer Stadt so sehr verändert wie das am Ufer des Nervíon liegende Guggenheim-Museum in Bilbao. Das vom kanadisch-amerikanischen Architekten Frank Gehry entworfene Gebäude, das 1997 eröffnet wurde, machte Bilbao quasi über Nacht zu einer Pilgerstätte für Kunstbegeisterte. Das an ein Schiff erinnernde Museum galt zur Zeit seiner Eröffnung als eines der spektakulärsten Bauwerke des 20. Jahrhunderts, was zum einen an der dekonstruktivistischen Form, aber auch an der metallisch glänzenden Titanhaut liegt, die im Wechsel der Lichtverhältnisse dem Betrachter mit immer wieder neuen Effekten überrascht. Im Inneren finden die Besucher auf 11.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche mehrere Galerien mit zeitgenössischer Kunst, darunter das aus Großskulpturen bestehende „The Matter of Time“ von Richard Serra sowie Werke von Jeff Koons, Willem de Kooning, Mark Rothko und Anselm Kiefer. Wechselnde Sonderausstellungen widmen sich einzelnen Themenkomplexen oder Künstlern, wie etwa eine bis Januar 2024 zu sehende Ausstellung von Skulpturen des Spaniers Picasso.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Bilbao Skulptur von Jeff Koons im Guggenheim Bilbao

Stolz & queer

Den besten Blick auf das Guggenheim-Museum hat man vom Fluss aus und da trifft es sich, dass während des Bilbao Pride im Juni eine Bootsparade auf dem Nervíon stattfindet. Jeweils mit Musikanlage, DJs und genügend Getränken ausgestattet, schippern die mit Regenbogenfahnen geschmückten Schiffe den Flussabschnitt zwischen Altstadt und Guggenheim-Museum auf und ab. Mittelpunkt des Bilbao Bizkaia Pride ist eine am Rande der Altstadt in der Nähe des Rathauses gelegene Bühne, auf der am Pride-Wochenende Dragqueens, Bands und DJs auftreten und vor der bis spät in die Nacht getanzt wird. Das eigentliche queere Viertel mit einigen Bars rund um die Dorre Kalea und Pilota Kalea, vor denen sich vor allem am Wochenende die Szene drängelt, liegt nur wenige Hundert Meter von dort entfernt. Wer mehr über die Geschichte von Bilbaos queerer Szene wissen will, kann bei einer Stadttour mit einem Guide des Bilbao Bizkaia Pride alles über die Entwicklung von LGBTIQ*-Rechten im Baskenland erfahren und lernt historische Persönlichkeiten und Orte kennen, die für Bilbaos queere Geschichte von Bedeutung waren. Gleichzeitig kommt man bei dem queeren Stadtrundgang auch an weiteren wichtigen Sehenswürdigkeiten vorbei.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Bilbao Queere Stadtführung mit Bilbao Bizkaia Pride

Neben der Prachtstraße Gran Via, an der Bilbaos wichtigste Kaufhäuser und luxuriöse Hotels wie das Radisson Collection mit dem Sterne-Restaurant NKO liegen, erkundet man auch die Altstadt mit ihren engen Gassen, zahlreichen Restaurants und der imposanten Kathedrale, die auf der Küstenroute des Jakobswegs liegt. Dass die Begeisterung Bilbaos für moderne Architektur nicht beim Guggenheim-Museum aufhörte, beweist das imposante Azkuna Zentroa. Während das Guggenheim ein Magnet für Touristen ist, wurde das 2010 eröffnete Kultur- und Erholungszentrum explizit für die Bürger der Stadt gebaut. Das vom Designer Philippe Starck in Kooperation mit Thibaut Mathieu entworfene Projekt befindet sich in der ehemaligen Getreidebörse der Stadt, einem monumentalen Bau, der 1909 eröffnet wurde. Nach dem Umbau finden sich hier Kinos, ein Fitnesscenter, Galerien, Restaurants, eine Bücherei sowie ein Auditorium. Die wohl beliebteste Einrichtung ist ein großer Pool auf dem Dach, dessen Glasboden vom inneren des Gebäudes den Blick auf die Badenden aus ungewöhnlicher Perspektive freigibt.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Bilbao Azkuna Zentroa

Sonne & Meer

Wer lieber im Meer als im Pool schwimmt, hat rund um Bilbao mehrere Möglichkeiten, an den Strand zu fahren. Das Seebad San Sebastián, das auf Baskisch Donostia heißt, ist bei Schwulen besonders beliebt und mit dem Auto von Bilbao in weniger als neunzig Minuten zu erreichen. Bekannt ist der Ort nicht nur wegen seiner hohen Dichte an Michelin-Sterne-Restaurants, sondern auch wegen des alljährlich im September stattfindenden Filmfestivals. Populär ist vor allem der Strand mit seiner Promenade. Neben einigen queeren Bars und einer Sauna gibt es in San Sebastián auch ein LGBTIQ*-Hotel der Axel-Gruppe.

× Erweitern Foto: Bilbao Bizkaia Tourist Office Bilbao Schwule Surfer am Golf von Biskaya

Nur 25 Kilometer von Bilbao entfernt und mit der Metro erreichbar findet man im Örtchen Plentzia einen der beliebtesten Sandstrände der Region. Der Ort selbst wurde 1299 gegründet – die malerische Altstadt mit ihren schmalen Gassen, Kirchen und Resten der Stadtmauer lädt zu einem kleinen Spaziergang vor oder nach dem Strandbesuch ein. Wer mit dem Auto Richtung Plentzia fährt, sollte zudem einen Stopp in Getxo einlegen. Die nördlich von Bilbao an der Mündung des Nervíon in den Golf von Biskaya gelegene Stadt war einst der Sommersitz reicher Kaufleute und Industrieller aus Bilbao und Madrid, die hier im 19. Jahrhundert prächtige Villen bauten. Es folgten Seebäder, Casinos und Hotels, die sich entlang der teils bis zu sechzig Meter hohen Steilküste erstrecken. Die bekannteste Sehenswürdigkeit ist jedoch die im Jahr 1893 eröffnete Puente de Bizkaia, die älteste Schwebefähre der Welt, welche den Stadtteil Las Arenas mit der Stadt Portugalte verbindet. Das stählerne Monstrum mit seinen beiden 45 Meter hohen Türmen wurde von einem Schüler Gustave Eiffels erbaut und befördert auch heute noch zuverlässig Autos und Fußgänger in hängenden Gondeln über den Fluss. Als technisches Kuriosum wurde die Brücke 2006 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

× Erweitern Foto: pixabay.com Bilbao Games of Thrones-Drehort Gaztelugaxte

Vögel & Drachen

Bereits 1984 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt, findet man das an der Mündung des Flusses Oka gelegene Sumpfgebiet Urdaibai. Von der Stadt Mundaka aus kann man den Fluss, der sich im Laufe der Gezeiten ständig verändert, per Boot erkunden. Bekannt ist das Gebiet für seinen Artenreichtum an Wasser- und Zugvögeln, darunter etwa Fischadler, Löffler oder Rohrdommeln. Im modernen Urdaibai Bird Center erfährt man mehr über Fauna und Flora und kann von Aussichtsplattformen aus die Vögel beobachten. Wer es wild-romantisch mag, sollte sich auf den Weg zur Insel Gaztelugaxte machen. Von Bilbao aus braucht man mit dem Auto etwa 45 Minuten, bis man den Parkplatz erreicht, von dem aus ein Wanderweg zum auf der Insel gelegenen Kloster San Juan de Gaztelugaxte führt. Die kleine Insel im Golf von Biskaya ist nur durch eine Steinbrücke mit dem etwa 200 Meter entfernten Festland verbunden. Das auf dem höchsten Punkt der Insel gelegene Kloster befindet sich dort seit Anfang des 2. Jahrhunderts und ist über knapp 250 in den Felsen gehauene Stufen zu erreichen. Bekannt wurde die Insel als Drehort für die TV-Serie Games of Thrones, in der sie als Sitz der mächtigen Burg Drachenstein diente.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Bilbao Weingut Itsas Mendi

Pinxtos & Wein

Wer Bilbao und das Baskenland besucht, sollte sich genügend Zeit nehmen, Stadt und Region auch kulinarisch zu entdecken. Eine abendliche Pinxtos-Tour durch Bilbaos Altstadt ist dabei fast ebenso ein Muss wie der Besuch eines Sterne-Restaurants, deren Preise oft weit unter denen vergleichbarer Genusstempel in Deutschland liegen. Bei den Pinxtos handelt es sich dabei ähnlich wie bei Tapas um kleine Häppchen, die zu Bier oder Wein gereicht und mit einem Zahnstocher (Pinxto) aufgespießt werden. Zu den Klassikern gehören dabei die Gildas mit Oliven, Sardellen und Chilischoten, gefüllte Miesmuscheln, marinierter Kabeljau, Chorizo al infierno oder die Felipada, ein mit Mayonnaise, Sardellen und Salat gefülltes Sandwich-Dreieck. Am besten schmeckt dazu ein Glas kühler Txakoli. Der sehr trockene Weißwein mit hohem Säuregehalt wird aus Trauben der Rebsorte Hondarribi Zuri hergestellt und nur in wenigen kleinen Gebieten im Baskenland angebaut. Weinliebhaber sind in der nahe dem Naturschutzgebiet von Urdaibai gelegenen Bodegas Itsas Mendi gut aufgehoben. Das innovative Weingut setzt nicht nur architektonisch spannende Akzente, sondern produziert – etwa mit dem Itsas Mendi 7 – einen Txakoli der Spitzenklasse, der in vielen Restaurants des Baskenlandes zu finden ist. In der Sommersaison werden hier mehrmals wöchentlich bzw. auf Anfrage Weinproben mit Pinxtos-Begleitung angeboten, bei denen man sich einen Überblick über die Weine des Baskenlandes verschaffen kann. Der Genuss, ob bei Kunst, Natur oder Kulinarik, kommt hier niemals zu kurz.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Bilbao Pinxtos

INFO

www.bilbaoturismo.net

www.visitbiscay.eus

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Bilbao Queres Viertel in der Altstadt von Bilbao

ANREISE

Lufthansa fliegt täglich ab ihren Drehkreuzen in München und Frankfurt mehrmals täglich nach Bilbao. www.lufthansa.com

HOTEL

Historische Substanz und modernes Design gehen in dem LGBTIQ*-freundlichen Luxushotel Tayko Hand in Hand. Das 1924 erbaute Gebäude liegt in der Altstadt von Bilbao, nur wenige Schritte von der queeren Szene, dem Opernhaus Teatro Arriaga sowie der Kathedrale entfernt. Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Ola unterstreicht den Anspruch des Hotels, seinen Gästen ein rundum einmaliges Erlebnis zu bieten. www.taykohotels.com

TERMIN

Jedes Jahr Mitte Juni findet der Bilbao Bizkaia Harro statt. Zu den Veranstaltungen des Pride Weekends gehört unter anderem ein Festival am Ufer des Nervíon mit einer Bühne für Dragqueens, DJs und verschiedene Künstler sowie eine Bootsparade. www.bilbaobizkaiapride.com