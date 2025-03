BILBAO: Neues Axel Hotel eröffnet

– ANZEIGE –

Unter dem Motto „Te vamos a poner mirando a la ría“ (Lasst es uns am Fluss tun) eröffnete das neue Axel Hotel kürzlich mit einer großartigen Feier für die Freiheit.

× Erweitern Foto: axelhotels.com Axel Hotel Bilbao

Reisen und Tourismus verbinden wir oft mit einem Gefühl von Freiheit. Es besteht ein Bedarf an sicheren Orten, an denen Menschen sie selbst sein können, auch wenn sie weit weg von zu Hause sind. In Bilbao ist die Eröffnung des Axel Hotel Bilbao ein bedeutender neuer Schritt in diese Richtung, denn es ist das erste Hotel der Stadt, das sich speziell an LGBTIA*-Gäste richtet.

Hommage an Bilbao

Das Axel Hotel Bilbao liegt an der Flussmündung im Herzen des historischen Stadtviertels und ist nach der Eröffnung des Hotels in San Sebastian im Jahr 2019 das zweite Haus dieser Kette im Baskenland. Mit 110 Zimmern ist das neue Hotel eine Hommage an die einzigartigste und authentischste Version von Bilbao und bietet gleichzeitig jedem die Möglichkeit, ganz sich selbst zu sein. Das Gebäude zeichnet sich durch industriellen Chic und Akzente im Stil von Frank Gehrys Werken aus - in einer Stadt, die es versteht, Tradition, Kultur und die neuesten Trends auf ihre ganz eigene Weise zu verbinden. Gleichzeitig bewahrt das Hotel das gleichen Ausdruck von Stil und Design wie die anderen Standorte der Kette, mit einladenden öffentlichen Räumen, die zum gemeinsamen Austausch anregen.

× 1 von 3 Erweitern Foto: axelhotels.com Axel Hotel Bilbao × 2 von 3 Erweitern Foto: axelhotels.com Axel Hotel Bilbao × 3 von 3 Erweitern Foto: axelhotels.com Axel Hotel Bilbao Prev Next

Skybar als Hotspot

Die Skybar auf dem Dach ist der neue Hotspot der Stadt - mit atemberaubender Aussicht, einem Swimmingpool mit versenkbarer Glasabdeckung und den besten Txakoli-Weinen, die stets im Angebot sind. Im Erdgeschoss befindet sich eine Restaurant-Bar, die in den Wellnessbereich übergeht, wo die Gäste durch die Glasfenster sehen und gesehen werden können.

× Erweitern Foto: axelhotels.com Axel Hotel Bilbao

Eine unvergessliche Nacht

Für ein Hotel wie dieses mussten die Eröffnungsfeierlichkeiten spektakulär sein. Unter dem Motto „Lasst es uns am Fluss tun“ legte der Kreativdirektor der Marke, Kike Doatis, den Schwerpunkt auf queere Kunst und Kreativität. Künstler, Prominente, Ikonen der LGBTIQ*-Community und Hunderte geladene Gäste kamen zu einer Nacht voller Unterhaltung und unzähliger Ausdrucksformen zusammen. Die Anwesenden genossen einen vierstündigen Tag der offenen Tür, der alle Bereiche des Hotels umfasste und eine Vielzahl von Aktivitäten wie DJ-Sets, Filmvorführungen und Performance-Events in den Zimmern beinhaltete. Auf dem Dach präsentierte der lokale Künstler Cachorro Lozano aus Bilbao einen „Multifaceted Dance“, eine künstlerische Darbietung, die eigens für diesen Anlass kreiert wurde und bei der vier Tänzer um den Pool herum tanzten.

× Erweitern Foto: axelhotels.com Axel Hotel Bilbao

Ehrung für lokale LGBTIQ*-Ikonen

Der Abend bot auch die Gelegenheit, einigen Ikonen der LGBTIQ*-Szene Bilbaos zu gedenken. Drei der Suiten des Hotels wurden nun zu Ehren von La Otxoa, einer der ersten Drag-Performerinnen Spaniens, Las Fellini, einem queeren Kunstkollektiv, und dem Sänger und Schauspieler Asier Etxeandía benannt, die alle durch die Förderung der Sichtbarkeit von LGBTIQ*-Menschen in der Stadt Spuren hinterlassen haben. Diese Anerkennung wird bald auf alle Hotels der Kette ausgeweitet. Wie Albert Olivé, CEO von Axel Hotels, erklärt: „Unsere Räumlichkeiten sind das, was uns auszeichnet, und diese Anerkennung ist unsere Art, einer Gemeinschaft zu danken, die uns von Anfang an das Gefühl gegeben hat, willkommen und akzeptiert zu sein.“

× Erweitern Foto: axelhotels.com Axel Hotel Bilbao

Axel Hotels: Seit 2003 wird die Freiheit gefeiert

Axel Hotels ist die weltweit erste Hotelkette, die sich speziell auf die LGBTIQ*-Community konzentriert. Das 2003 in Barcelona gegründete Unternehmen hat das Hotelerlebnis revolutioniert, indem es Orte anbietet, die der Inklusivität und dem Feiern gewidmet sind. Zehn Hotels - etwa in Barcelona, Berlin und Maspalomas, sind bereits in Betrieb und weitere werden in Kürze in Valencia und Porto eröffnet.

