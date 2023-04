BRÜSSEL: Eröffnung der europäischen Pride Saison

Während des Brussels Pride - The Belgian & European Pride wird wieder einmal die LGBTIQ*-Community im Mittelpunkt stehen und die Straßen von Brüssel in Regenbogenfarben geschmückt sein. In diesem Jahr lautet das Motto "Protect the Protest". Es ist ein Appell, das Grundrecht auf Protest zu respektieren, das in vielen Ländern der Welt noch zu oft verweigert wird.

Die Organisatoren erwarten nicht weniger als 150.000 Menschen, die durch die Straßen von Brüssel marschieren, um ihre Rechte zu verteidigen und ihre Vielfalt zu feiern. In diesem Jahr möchte der Brussels Pride diesen Protest noch stärker als bisher in den Vordergrund rücken, da er für die Wahrung der Grundrechte der LGBTIQ*-Community unerlässlich ist. Das diesjährige Motto des Brussels Pride lautet "Protect the Protest". Protestieren ist ein grundlegendes Menschenrecht. Leider wird dieses Recht in vielen Ländern, auch in Europa und Belgien, allzu oft auf die Probe gestellt. Die belgische LGBTIQ*-Bewegung ist sich bewusst, wie wichtig die Versammlungs- und Meinungsfreiheit für das Streben nach Fortschritt ist. Diese Rechte müssen daher in Belgien, Europa und in der ganzen Welt gewährt oder unterstützt werden.

In diesem Jahr hat die Veranstaltung ihren Namen von Belgium Pride in Brussels Pride - The Belgian & European Pride geändert, um ihre Brüsseler Wurzeln zu betonen und ihre Verbundenheit mit Belgien und der gesamten Europäischen Union zu unterstreichen.

Parade am 20. Mai

Am Samstag, den 20. Mai, findet die Pride Parade in den Straßen der Hauptstadt statt, und das Pride Village wird zahlreiche Vereine empfangen. Queere Künstler werden auf mehreren Bühnen im gesamten Stadtzentrum auftreten. Rund hundert Partner, Vereine und Künstler werden zusammenarbeiten, um diesen Tag unvergesslich zu machen. Das Regenbogendorf und die LGBTIQ*-Einrichtungen des Saint-Jacques-Viertels im Herzen der Hauptstadt werden wieder Partner der Veranstaltung sein und dafür sorgen, dass die Straßen der Stadt das ganze Wochenende über mit Leben gefüllt sind. Brussels Pride ist eine inklusive Veranstaltung, die allen offensteht. SAFER Pride-Räume werden an mehreren strategischen Orten eingerichtet, um sicherzustellen, dass alle sicher sind. Hier kann sich jeder sicher fühlen und unangemessenes oder anstößiges Verhalten aufgrund seines Geschlechts und/oder seiner Identität melden.

Tatsächlich beginnt die Brussels Pride schon lange vor dem 20. Mai. Die traditionelle Mini-Pride findet am Mittwoch, dem 10. Mai, statt und markiert den Beginn der Pride Week. Der Marsch wird durch die Straßen des Saint-Jacques-Viertels ziehen. Dabei wird auch das Manneken Pis gegrüßt, das in einem eigens für diesen Anlass entworfenen Kostüm gekleidet ist.

Queere Kunst

Auch der Kultursektor wird sich mit LGBTIQ*-Künstlern und -Projekten an der Veranstaltung beteiligen, die in Zusammenarbeit mit Brussels Pride - The Belgian & European Pride geplant sind. Das Design Museum Brüssel präsentiert unter anderem die Ausstellung Brussels Queer Graphics, die in Zusammenarbeit mit STRIGES - der Struktur für interdisziplinäre Forschung zu Geschlecht, Gleichstellung und Sexualität - entstanden ist. Die Ausstellung beleuchtet die visuelle Sprache der LGBITQ*-Gemeinschaften in Brüssel von den 1950er Jahren bis heute.

Und nicht zuletzt werden in der Woche vor dem Brussels Pride viele Gebäude in der Region Brüssel-Hauptstadt beleuchtet und in den Farben der Regenbogenflagge geschmückt sein.

Brussels Pride - The Belgian & European Pride ist eine Gelegenheit, die Vielfalt zu feiern, aber auch die Rechte von LGBTIQ* zu verteidigen und einzufordern, um die Gesellschaft integrativer und gleichberechtigter zu machen. Über die festliche Dimension hinaus ist der Brussels Pride eine Gelegenheit, für die Rechte und Forderungen der Gemeinschaft zu werben und politische Ideen anzustoßen - heute mehr denn je.

INFO

https://brusselspride.eu