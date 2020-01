BRASILIEN: Queeres Surfcamp

Bereits seit 2013 findet an der brasilianischen Küste eine LGBTIQ*-Surfcamp statt - diesmal am Praia do Rosa im Bundesstaat Santa Catarina.

Du wolltest schon immer mal mit Gleichgesinnten surfen? Seit 2013 ist Gay Surf Brazil ein Surfcamp für die LGBTIQ*-Community, das jedes Jahr in dem südamerikanischen Land stattfindet. Das Projekt wurde initiiert von Gay Surfers, einer Social-Media-Plattform für LGBTIQ*-Surfer, und dem Reiseveranstalter Brazil Ecojourneys, um queere Wellenreiter aus aller Welt für eine Woche voller Sport und Spaß zusammenzubringen. Das nächste Surfcamp findet vom 14. bis 21. März am Praia do Rosa statt, einem wunderschönen und für seine perfekten Wellen bekannten Strand im Süden des brasilianischen Staates Santa Catarina. Der einwöchige Event steht dabei allen offen – vom absoluten Anfänger, der zum ersten Mal surfen möchte, bis zum erfahrenen Sportler. Zum Paketpreis ab 1.659 US-Dollar gehören sieben Übernachtungen, Verpflegung, alle Transfers sowie Surf-Unterricht, Yoga- und Fitnesskurse sowie eine „Surfari“.

Gay Surf Brazil 2020, 14. bis 21. März

www.brazilecojourneys.com