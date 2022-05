BRÜSSEL: Der Belgian Pride ist zurück!

– ANZEIGE –

Am 21. Mai wird der Belgian Pride nach zweijähriger Abwesenheit wieder die LGBTIQ*-Community ins Rampenlicht rücken und die Straßen von Brüssel in den Farben des Regenbogens schmücken.

× Erweitern Foto: Romaine / CC0 Brüssel Börse Belgien Das imposante Gebäude der Brüsseler Börse ist ein Wahrzeichen der Stadt - zum CSD 2018 wurden die Säulen in Regenbogenfarben gehüllt.

Das diesjährige Thema lautet „OPEN" und ist ein Aufruf zu mehr Inklusion, Respekt und Gleichberechtigung für LGBTIQ*-Menschen. Daher lautet die Devise: Offenheit für andere, Respekt und Einverständnis, aber auch Kultur und Feiern! Das Team des Belgian Pride freut sich darauf, zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland ab 13 Uhr auf dem Mont des Arts/Kunstberg zu begrüßen.

Bis zu 100.000 Besucher erwartet

Brüssel eröffnet die europäische Pride-Saison. Die Organisatoren erwarten nicht weniger als 100.000 Menschen, die in den Straßen von Brüssel für ihre Rechte eintreten und die Vielfalt feiern. In diesem Jahr ist der Belgian Pride stolzer denn je, die Farben des Regenbogens zu tragen. Das Festival ist offen für alle. Ein "offener", sicherer und integrativer Ort. Begriffe, die durch eine Sensibilisierungs- und Kommunikationskampagne unterstützt werden. Auch der Kultursektor wird sich mit LGBTIQ*-Künstlern und Projekten in Zusammenarbeit mit Belgian Pride an der Veranstaltung beteiligen.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Belgian Pride

Der traditionelle Pride Kick-Off am Donnerstag, dem 5. Mai 2022, wird den Auftakt zu den Feierlichkeiten bilden. Der Umzug wird sich durch die Straßen von Brüssel bewegen. Dabei wird das Manneken-Pis begrüßt, das in einem eigens für diesen Anlass entworfenen Kostüm gekleidet ist. In den zwei Wochen vor dem Pride werden viele Gebäude in der Region Brüssel-Hauptstadt im Rahmen des Projekts RainbowCity.Brussels in LGBTIQ*-Farben beleuchtet und dekoriert.

× Erweitern Foto: Ulli Pridat Brüssel Belgian Pride 2018

Das Regenbogendorf und seine LGBTIQ*-Einrichtungen im Saint-Jacques-Viertel im Herzen der Hauptstadt werden auch in diesem Jahr Partner der Veranstaltungen sein und dafür sorgen, dass die Straßen im Stadtzentrum das ganze Wochenende über mit Leben gefüllt sind.

Parade am 21. Mai

Am Samstag, dem 21. Mai, wird die Pride-Parade die Straßen des Stadtzentrums bevölkern und das Pride-Village wird Vereine willkommen heißen. LGBTIQ*-Künstler werden die Bühne auf dem Mont des Arts erobern. Hunderte von Partnern, Vereinen und Künstlern werden zusammenarbeiten, um diesen Tag unvergesslich zu machen.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Belgian Pride

Der Belgian Pride ist eine Gelegenheit, die Vielfalt zu feiern, aber auch die Rechte von LGBTIQ* zu verteidigen und einzufordern, um die Gesellschaft integrativer und gleichberechtigter zu machen. Über die festliche Dimension hinaus ist der Pride mehr denn je eine Gelegenheit, die Rechte und Forderungen der Gemeinschaft zu fördern und politische Ideen zu initiieren.

Weitere Informationen auf www.pride.be