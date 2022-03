CELEBRITY CRUISES: Vielfalt & Inklusion im Fokus

×

Die Kreuzfahrtmarke zeigt mit neuen Fotos mehr Diversität und will damit Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen erreichen. Mit einer Pride Party at Sea feiert Celebrity Cruises zudem im Juni auf der gesamten Flotte die LGBTIQ*-Community.

Celebrity Cruises lässt dem Wort „all-inclusive“ eine völlig neue Bedeutung in der Reisebranche zukommen. Das Kreuzfahrtunternehmen hat die weltweit erste Urlaubsbilder-Plattform mit Fokus auf Vielfalt und Inklusion online gestellt. Die Foto-Datenbank soll vor allem Reisebüros, anderen Reiseunternehmen sowie Medien und Bild-Redakteuren von großem Nutzen sein. Sie können dabei ganz neue lizenzfreie Motive verwenden, die „Vielfalt“ und „Inklusion“ in den Mittelpunkt stellen.

Inspiration für andere

Celebrity Cruises hofft, mit dem „All-Inclusive Photo Project“ (AIPP) auch andere Reiseunternehmen zu bewegen, mehr Mut in der Marketing-Bildsprache zu haben. Den Anfang macht Celebrity Cruises Anfang April höchstpersönlich, wenn die neuen Motive in einer eigenen Kampagne zum Einsatz kommen. Die Bilder zeigen die Arbeiten renommierter Fotografen, darunter Annie Leibovitz – die US-Amerikanerin ist eine Verfechterin der LGBTIQ* Community. Ihre aufwendig inszenierten Fotoporträts von vielen US-Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Kultur machten sie berühmt. Weitere Fotografen sind Giles Duley, ein englischer Dokumentarfotograf und dreifach amputiert, Naima Green, eine schwarze, queere Fotografin aus New York, und Jarrad Seng, ein in Australien lebender Fotograf und Filmemacher malaysisch-chinesischer Abstammung. Die umfangreiche Sammlung umfasst Bilder von Models, Musikern, Sportlern, Künstlern, Aktivisten und Flüchtlingen.

Mehr Frauen auf der Brücke & gleichgeschlechtliche Ehe-Schließlungen

Celebrity Cruises setzt sich seit langem für Veränderungen und Gleichberechtigung ein. Zu den Initiativen gehörte eine im Jahr 2015 begonnene Anstrengung, mehr Frauen für die Schifffahrtsindustrie zu gewinnen. Das führte zur Ernennung der ersten amerikanischen Kapitänin, Kate McCue, der ersten westafrikanischen Frau, die auf der Brücke eines Kreuzfahrtschiffes arbeitete, und dem ersten rein weiblichen Brücken-Team auf einem Kreuzfahrtschiff in 2020. In einer traditionell von Männern dominierten Branche hat Celebrity Cruises einen deutlich höheren Anteil an weiblicher Brückenbesatzung. Aktuell ist bereits jeder dritte Brückenoffizier weiblich, Tendenz steigend. Celebrity Cruises hat auch in anderen Bereichen eine Vorreiterstellung auf hoher See eingenommen: Unter anderem beim Thema Nachhaltigkeit: Es ist das erste Kreuzfahrtunternehmen, das zu 90 Prozent auf Einwegkunststoffe auf allen Schiffen verzichtet. Auch die ersten legalen gleichgeschlechtlichen Hochzeiten auf hoher See fanden an Bord von Celebrity Cruises statt. Jährlich stehen zudem mehrere Pride Partys auf Celebrity-Kreuzfahrten auf dem Programm.

Pride Party at Sea

Insgesamt zum vierten mal wird auch 2022 im gesamten Juni die Pride Party at Sea gefeiert. Die Kick-off-Veranstaltung findet dabei auf der Celebrity Edge während ihrer Fahrt ab 4. Juni von Rom statt. Im Anschluss wird der Staffelstab der Pride-Feierlichkeiten von Schiff zu Schiff weitergereicht - über alle Kontinente und Zeitzonen hinweg. Auf den Schiffen wird es verschiedene Shows und Programme mit Schwerpunkt LGBTIQ* geben, an dem auch Offiziere, Angestellte und Gäste teilnehmen.

