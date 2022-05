Celebrity Cruises: Pride Party at Sea

Der Juni ist der Pride-Monat. Auch Celebrity Cruises zeigt Flagge und setzt einmal mehr ein Zeichen der Weltoffenheit und Solidarität der Interessen der LGBTIQ*-Community. Mit einer flottenweiten „Pride Party at Sea“ wird Celebrity Cruises von Anfang bis Ende Juni die LGBTIQ*-Community feiern.

× Erweitern Foto: celebritycruises.com Celebrity Cruises

Kick-off-Event in Rom

Celebrity Cruises begeht die „Pride Party at Sea“ in diesem Jahr zum vierten Mal. Die Kick-off-Veranstaltung findet auf der Celebrity Edge während ihrer Fahrt vom 4. bis 11. Juni ab/bis Civitavecchia (Rom) statt. Die achttägige Pride-Kreuzfahrt führt über Portofino (italienische Riviera), Cannes, Ajaccio (Korsika), Barcelona und Palma de Mallorca. Im Anschluss wird der Staffelstab der Pride-Feierlichkeiten von Schiff zu Schiff weitergereicht – über alle Kontinente und Zeitzonen hinweg. Auf allen Celebrity-Schiffen wird es verschiedene Shows und Programme mit Fokus auf die LGBTIQ*-Community geben. Und hier dürfen nicht nur Gäste teilnehmen. Auch Offiziere und Angestellte werden aktiv zur Teilnahme ermutigt.

„Wir setzen uns das ganze Jahr über mit viel Leidenschaft für Vielfalt und Inklusion ein, aber der Pride-Monat bietet noch einmal eine ganz besondere Gelegenheit, nicht nur Pride zu fördern, sondern auch die LGBTIQ*-Community zu feiern und all das wertzuschätzen, wofür sie gekämpft und was sie erreicht hat“, sagt Lisa Lutoff-Perlo, Präsident und CEO bei Celebrity Cruises.

Das ganze Jahr über LGBTIQ*-Events an Bord

Die beliebten LGBTIQ*-Willkommenspartys stehen allen Celebrity-Gästen der gesamten Flotte offen und finden am ersten Abend fast jeder Kreuzfahrt statt. Diese Veranstaltung ist ein Eisbrecher und eine Gelegenheit für Menschen, sich zu treffen. Neben der Welcome Party veranstaltet Celebrity auch weitere LGBTIQ*-Events und Social Hours an Bord.

× Erweitern Foto: celebritycruises.com Celebrity Cruises

Gleichgeschlechtliche Hochzeiten

Celebrity Cruises ist stolz darauf, gesetzlich anerkannte gleichgeschlechtliche Eheschließungen an Bord durchführen zu können – eine parlamentarische Abstimmung in Malta, wo die Mehrheit der Celebrity-Flotte registriert ist, macht es möglich. Das lang erwartete Referendum öffnete Celebrity die Tür, an Bord geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen rechtlich anzuerkennen und die jeweiligen Kapitäne die Zeremonien durchführen zu lassen. In einer historischen Zeremonie, die im Januar 2018 an Bord der Celebrity Equinox stattfand, waren Francisco Vargas und Benjamin Gray das erste gleichgeschlechtliche Paar, das jemals offiziell auf See auf einem großen Kreuzfahrtschiff geheiratet hat.

× Erweitern Foto: celebritycruises.com Celebrity Cruises

Auszeichnungen

Bei Celebrity Cruises sollen sich alle Gäste willkommen fühlen. Da verwundert es nicht, dass das Unternehmen unter anderem bei den TTG Travel Awards als „LGBTQ+-freundliches Reiseunternehmen des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Bei den Cruizie Awards gewann Celebrity Cruises vier Jahre in Folge den Titel „Best Large Ship Cruise Line for LGBTQ+ Passengers”.

