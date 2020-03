CHICAGO: Ein Jahr voller Musik

– ANZEIGE –

Ob Blues, Hip-Hop, House, Gospel, Musical oder Konzert – Musik ist in Chicago allgegenwärtig. Und es wird Zeit, die Vielfalt der Stadt auch musikalisch zu feiern. Daher wurde 2020 zum „Jahr der Chicagoer Musik“ erklärt.

× Erweitern Foto: enjoyillinois.com Chicago Millenium Park

Von gemütlichen Bars, die vom satten Sound berühmter Blues-Musiker durchtränkt sind, bis hin zu übervollen Veranstaltungsorten, in denen sich die Menschen an den Klängen von aufstrebenden Hip-Hop-Künstlern berauschen, ist Chicago seit Generationen Heimat einer langen musikalischen Tradition. Und nachdem Chicago ein Jahr lang seine Theater, öffentliche Kunst und kreative Jugend feierte, wurde 2020 endlich zum "Jahr der Chicagoer Musik" ausgerufen.

Neue Festival im Juni

Mit Events, die die Eckpfeiler des Chicagoer Musiklebens darstellen, wird die Stadt lebendig wie nie. Hauptereignis wird ein neues, 17-tägiges Musikfestival, das vorläufig den Titel „Juni-Festival“ trägt. Dieses stadtweite Fest verbindet das jährliche Chicago House Music Festival, das Chicago Gospel Music Festival und das Chicago Blues Festival zu einer mehrwöchigen Feier der Chicagoer Musik von Ende Mai bis Anfang Juni.

Natürlich muss man nicht auf eines der Festivals warten, um das sagenhafte musikalische Erbe Chicagos zu erleben. In den Stadtvierteln gibt es Veranstaltungsorte, kleinere Events und Museen, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Bekanntheitsgrad der produktiven Musikszene der Stadt zu steigern.

Blues seit 50 Jahren

Fangen wir mit dem Kingston Mines an. Dieser in North Side gelegene Klub bespielt seit über 50 Jahren zwei Bühnen mit Live-Blues-Musik und ist heute der am längsten bestehende Blues-Club in Chicago. Im Buddy Guy's Legends interpretiert der berühmte Gitarrist Buddy Guy seit Jahren den Blues in seinem in South Side gelegenen Klub. Buddy selbst spielt seine Konzerte im Januar, aber das ganze Jahr über kann man hier einige der besten Blues-Acts finden, die jeden Abend spielen.

× Erweitern Foto: enjoyillinois.com Chicago

In der Nähe des Loop und der Magnificent Mile ist Andy's Jazz Club eine erstklassige Adresse für Jazz und ein Favorit für Chicago-Besucher. Der Klub füllt sich jedoch schnell und man sollte also früh dort sein. Im South Loop ist der Jazz Showcase seit 1947 ein Klassiker in Chicagos Jazzszene und ist damit einer der ältesten Jazzclubs.

Jazz mit Geschichte

Im äußersten Norden von Uptown hat die Green Mill Cocktail Lounge die Ehre, der längste kontinuierlich betriebene Jazzclub des Landes zu sein. Seit ihrer Eröffnung als Speakeasy im Jahr 1907 ist diese kulturelle Ikone allabendlich die Heimat von Live-Jazz- und Big Band-Konzerten.

Die Thalia Hall, ein ehemaliges Opernhaus, das 1892 im Stadtteil Pilsen erbaut wurde, ist einer der bekanntesten musikalischen Veranstaltungsorte in der Stadt. Auch wenn man sich hier keiner spezifischen Musikrichtung widmet, trifft man hier oft auf viele berühmte und aufstrebende lokale Musiker, die vor ausverkauftem Saal spielen.

Gospel Brunch

Als Ableger einer großen Konzerthallen-Kette, verstrahlt das im Stadtteil River North gelegene House of Blues noch immer ein ausgeprägtes Chicago-Flair, das sich mit den eigentlich im Mississippi-Delta liegenden Wurzeln der Marke verbindet. Sonntags findet hier ein Gospel-Brunch statt, bei dem man die fetzigsten Gospels der Stadt hört und die dieses Genre zu einer Sensation gemacht haben.

× Erweitern Foto: enjoyillinois.com Chicago

Das Jahr der Chicagoer Musik kann man aber auch das ganze Jahr über bei vielen Veranstaltungen in der Stadt feiern. Während des 40. Jubiläums von „Taste of Chicago“, einem kostenlosen Festival, das die Vielfalt des Essens in der Stadt feiert, bekommt Musik aus Chicago im Programm ein besonderes Augenmerk. Ein aktualisiertes Programm und Headliner findet man im Vorfeld des Events, das vom 8. bis 12. Juli stattfindet, auf der Website von Taste Chicago.

Alles umsonst

Erstmals in diesem Jahr wird die Millennium Park Summer Music Series gemeinsam mit lokalen Veranstaltungsorten und Plattenfirmen veranstaltet. Die wöchentliche Veranstaltung, die von Juni bis August bei freiem Eintritt läuft, präsentiert sowohl etablierte als auch aufstrebende Künstler im Jay-Pritzker-Pavillon. Die Konzerte sollte man sich nicht entgehen lassen, denn was ist schöner, als das Hören von Live-Musik im Zentrum von Chicago?

Das Herz so vieler Musikformen schlägt in Chicago weiter. Ob man nun eine Nacht mit souligen Blues-Balladen, mit einer Menschenmenge die neuesten Beats oder ein brillantes Festival im Freien mit dem Sound vergangener Generationen genießen möchte - in Chicago findet man alles.

