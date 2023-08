CONDOR: Komfort über den Wolken

Mit einer neuen Business Class und der Option auf Prime Seats bietet der deutsche Ferienflieger Condor den wohl derzeit besten Kabinen-Komfort einer deutschen Airline an.

Mit der Erneuerung von Condors in die Jahre gekommener Langstreckenflotte, die aus Maschinen des Typs Boeing 767-300ER bestand, hält auch eine neue Business Class in der Kabine Einzug, die es locker mit internationalen Premium-Airlines aufnehmen kann. Die neue Langstreckenflotte besteht aus dem Airbus 330neo, der neueste Technologie und maximale Effizienz sowie die leiseste Kabine der Welt in seiner Größe bietet.

× Erweitern Foto: condor.com Condor Business Class Völlig neues Erlebnis: Die Condor Business Class im A330 neo

Flaches Bett und Sitz am Gang

Die neue Business Class bietet dem Gast ein dezent-elegantes Design mit einer 1-2-1-Konfiguration, die jedem Sitz einen direkten Zugang zum Gang garantiert. Im Gegensatz zur alten Business Class in der B767 lassen sich die Sitze nun in ein flaches Bett von 1,99 Meter verwandeln, verfügen über USB-A und USB-C-Anschlüssen sowie einem großen Monitor mit 4K-Auflösung und einem kostenlosen Bordunterhaltungsprogramm mit über 250 Filmen und 160 Serien. Eine neue Bluetooth-Funktion ermöglicht auch die Nutzung von eigenen kabellosen Kopfhörern.

× Erweitern Foto: condor.com Condor Prime Seat Bester Patz in der ersten Reihe: Der Prime Seat

Bester Platz

Die größte Besonderheit sind jedoch die sogenannten Prime Seats, die einen Komfort bieten, mit dem es aktuell keine andere deutsche Airline aufnehmen kann. Die Sitze befinden sich in den vordersten Reihen der Business Class des A330neo und bieten mit einem größeren Bett und einem breiteren Fußraum deutlich mehr Platz zum Ausstrecken. Dank des Designs mit seitlichen Sichtblenden ist zudem für mehr Privatsphäre gesorgt.

× Erweitern Foto: condor.com Condor Prime Seat

Ein Pyjama sorgt ebenso für einen Extra-Wohlfühlfaktor wie ein Matrazenstopper, die im neuen Condor Streifendesign gehaltenen Slipper, Socken und Schlafmasken und der im umweltfreundlichen und recyclebaren Amenity Kit enthaltenen Produkte der Marke Ritual. Zudem bieten die Prime Seats eine gegenüberliegende Sitzmöglichkeit mit einem Tisch in der Mitte und eigenem Sicherheitsgurt. Reisepartner können somit bequem mit einem Getränk anstoßen und sich unterhalten. Auf dem noch größeren 24 Zoll 4K-Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von über 60 Zentimetern genießen Prime Seat-Gäste beste Unterhaltung. Es wird außerdem ein Snack-Korb mit süßen und salzigen Snacks gereicht, der den ganzen Flug über am Platz bleibt. Wer auch über den Wolken online sein möchte, erhält zum Prime Seat kostenlos das Internetpaket für den unlimitierten Versand von Textnachrichten mit dazu. Die Prime Seats können von Business Class-Gästen für einen Aufpreis ab 199,99 Euro gebucht werden.

