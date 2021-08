DÄNEMARK: So feierte Kopenhagen den WorldPride

Insgesamt sechs Paraden zogen am Samstag durch die dänische Hauptstadt, um den Abschluss von WorldPride und EuroGames zu begehen. Wir haben die schönsten Fotos ...

Bei einer Pressekonferenz am Samstag Mittag schätzten die Veranstalter die Zahl der Teilnehmenden auf etwa 70.000. Unter dem Label Copenhagen 2021 fanden erstmals WorldPride und EuroGames zusammen statt. An die 2.000 LGBTIQ*-Sportler aus 50 Ländern kamen trotz der lange ungewissen Situation auf Grund von Corona nach Kopenhagen und in die ebenfalls als Veranstalter fungierende Stadt Malmö.

Im Zeichen der Menschenrechte

Der Schwerpunkt des diesjährigen WorldPride mi dem Motto #youareincluded lag dabei auf dem Thema Menschenrechte - eine große Konferenz mit zahlreichen Aktivisten und Politikern stand unter der Schirmherrschaft der dänischen Kronprinzessin Mary und widmete sich dabei aktuellen Themen wie Diskrimierung, Verfolgung und Gesundheitsversorgung. Mit der Unterzeichnung der Öresund-Deklaration soll über den WorldPride hinaus ein Zeichen gesetzt werden (Männer* berichtete).

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl

Selfies mit der Kronprinzessin

Während Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen und Kopenhagens Oberbürgermeister Lars Weiss auf einer der insgesamt sechs Paraden durch die Stadt liefen, wandte sich die dänische Kronprinzessin in einer Rede auf der großen Abschlusskundgebung im Fælledparken an die Menge und ließ es sich nicht nehmen, sich im Anschluss Zeit für kurze Gespräche und Selfies mit den Zuschauern zu nehmen.