EDELWEISS: Safari, Sandstrände und Städtebummel in Afrika

Wilde Tiere in der Savanne, buntes Treiben auf den Märkten und herrliche Ausblicke aufs Meer; das ist Afrika, der faszinierende Kontinent mit tropischem Flair, Kulturhighlights und kulinarischen Genüssen. Seit Herbst startet Edelweiss zu diversen Traumzielen in Afrika.

Der Klassiker in den kalten Wintermonaten ist Südafrika. Umgeben von zwei Ozeanen und eingebettet in die prachtvolle Kulisse des Tafelbergs gilt Kapstadt als eine der schönsten Städte der Welt. Edelweiss entführt Sonnenanbeter mit zwei bis drei wöchentlichen Flügen nach Kapstadt.

Seit Oktober ermöglicht es Edelweiss, den afrikanischen Kontinent genauer zu erkunden. Abenteurer dürfen sich über zwei Flüge pro Woche in die beiden Traumziele Kilimanjaro und Sansibar freuen. Das ostafrikanische Land ist ein Sehnsuchtsort für all jene, die von einer Safari träumen oder sich nach den unendlichen Weiten der Serengeti sehnen. Auf Sansibar warten zudem paradiesische Strände und quirlige Städte.

Afrika ist gar nicht so fern

Wer nicht ganz so weit fliegen mag, sich aber trotzdem nach Wärme und Exotik sehnt, kann montags und freitags in den Flieger nach Marrakesch steigen. Hier kann man durch die faszinierende Medina, die Altstadt Marrakeschs, bummeln und einen zuckersüßen Pfefferminztee mit Sicht auf die weltberühmte Djemaa el Fna genießen. Marrakesch hält an jeder Ecke etwas Spannendes bereit.

Ab dem 6. Dezember fliegt Edelweiss zudem neu einmal wöchentlich nach Luxor. Wie wär’s mit einem Besuch der Stadt der Pharaonen oder einer romantischen Nil-Kreuzfahrt statt Weihnachtsstress und Winter Blues?

Inselferien für Wasserratten

Wer eher reif für die Insel ist, kann ab November auf die Kapverden fliehen. Die Inselgruppe liegt im Atlantik vor der Westafrikanischen Küste. Mit dem konstant wehenden Passatwind und den kilometerlangen Stränden ist die Hauptinsel Sal eine Top-Destination für Wassersportler.

Die zieht es aber auch gerne in den Osten: Denn Edelweiss fliegt ab Oktober wöchentlich nach Mauritius. Es locken Entspannung an bezaubernden Stränden, Schnorcheltrips in der bunten Unterwasserwelt, Reisen durch Zuckerrohrfelder und die atemberaubende Landschaften der Trauminsel im Indischen Ozean.

