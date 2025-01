EIFEL: Queer Summer Camp

Bereits zum fünften Mal findet das nicht-kommerzielle Queer Summer Camp statt. Das Event richtet sich an queere Menschen der LGBTIQ* Community jeglichen Alters aus ganz Deutschland, die mit Campern, Zelten, Wohn- und Reisemobilen unterwegs sind.

Ziel der Veranstalter ist es, Queers zusammenzubringen, gemeinsam eine gute Zeit mit Kultur, Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren, Grillen und Sightseeing zu verbringen und einen schönen und sicheren Ort zu schaffen, wo man sich vernetzen und austauschen kann. Nach Camps in Braunsbach in Baden-Württemberg, im westfälischen Telgte, im fränkischen Langlau und in der Eifel bei Hellenthal findest das kommende Queer Summer Camp vom 19. bis 22. Juni am Rursee im Nationalpark Eifel statt. Erwartet werden 100 queere Camper, Vanlifer und Reisende. Zur gleichen Zeit am gleichen Ort findet der sogenannte KanuPride 2025 statt, an dem weitere, an die 100 queere Kanuten und Wassersportbegeisterte teilnehmen.

19. bis 22. Juni 2025, www.queer-summer-camp.de