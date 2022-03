Was brauchen Reisende für die Einreise nach Mexiko im Jahr 2022?

Willst du dein Reiserepertoire ein wenig aufpeppen? Dann solltest du Mexiko einen Besuch abstatten. Von den sonnenverwöhnten Stränden der Riviera Maya bis zum kolonialen Charme von Guanajuato - dieses pulsierende Land hat für jeden etwas zu bieten. Aber um 2022 nach Mexiko zu reisen, brauchst du ein paar Dinge. In diesem Beitrag geben wir einen Überblick über die Dokumente und Gegenstände, die Reisende beim Überschreiten der mexikanischen Grenze dabei haben müssen. Wenn du also planst, dieses Jahr nach Mexiko zu reisen, solltest du diesen Beitrag unbedingt lesen!

Die FMM-Touristenkarte

Mexiko schreibt vor, dass alle einreisenden Besucher das FMM-Touristenkartenformular ausfüllen und eine Bestätigung vorlegen müssen. Mexiko Einreiseformular (FMM) ist die Abkürzung für die Forma Migratoria Múltiple, eine Touristenkarte für Mexiko, die für Reisende online erhältlich ist.

Mexiko verlangt von allen Reisenden, dass sie ihren Besuch spätestens 72 Stunden vor der geplanten Abreise anmelden und dabei ihre grundlegenden Angaben zur Person, zu Kontaktpersonen, zur Reise und zum Grenzübertritt machen.

Reisepass

Ein weiteres Dokument, das alle Reisenden, die nach Mexiko einreisen wollen, vorweisen müssen, ist ein gültiger Reisepass. Die mexikanische Regierung verlangt von allen Reisenden einen Reisepass mit einer Mindestgültigkeit von sechs Monaten. Überprüfe die Gültigkeit deines Reisedokuments und erneuere es vor der Abreise, wenn die Gültigkeitsdauer nicht mehr als sechs Monate ab dem geplanten Einreisedatum in Mexiko beträgt.

Visum/ETA

Dutzende von Ländern können Mexiko für einen Aufenthalt von bis zu 180 Tagen für alle Freizeit-, Geschäfts- und Transitreisen visumfrei besuchen. Diejenigen, die nicht dazu berechtigt sind, müssen entweder ein reguläres Visum bei einer mexikanischen Botschaft beantragen oder eine elektronische Reisegenehmigung über das mexikanische elektronische Genehmigungssystem einholen. Derzeit können vier Länder eine elektronische Reisegenehmigung für die einmalige Einreise erhalten, die einen Aufenthalt von bis zu 180 Tagen erlaubt. Die folgenden Länder sind berechtigt:

Brasilien

Russland

Türkei

Ukraine

TIPP! Du kannst auch ohne Visum nach Mexiko einreisen, solange du Folgendes hast

Ein gültiges Visum für:

Kanada

Länder der Europäischen Union und des Schengen-Raums

Japan

das Vereinigte Königreich

die Vereinigten Staaten

Ständiger Wohnsitz von:

Kanada

Chile

Kolumbien

Länder der Europäischen Union und des Schengen-Raums

Japan

Peru

das Vereinigte Königreich

die Vereinigten Staaten

Covid-19 spezifische Einreisebestimmungen

Mexiko hat nur minimale Covid-19-Beschränkungen, die es allen ausländischen Reisenden ermöglichen, in sein Hoheitsgebiet einzureisen und die vorhandenen Touristenattraktionen zu genießen.

Vor der Abreise

Das einzige Dokument, das vor der Abreise nach Mexiko besorgt werden muss, ist die FMM Tourist Card. Für die Einreise nach Mexiko sind weder Impfungen noch Tests vorgeschrieben, was den Besuch dieses Reiseziels extrem einfach macht. Bis März 2022 mussten Reisende eine Online-Gesundheitserklärung auf der mexikanischen Plattform Vuela Seguro ausfüllen; das ist jetzt aber nicht mehr nötig.

Innerhalb Mexikos

Auch innerhalb Mexikos gelten nur minimale Einschränkungen für die Einreise. Das Land unterscheidet vier Risikostufen, die auf einem Ampelsystem basieren. Derzeit sind alle Gebiete in Mexiko entweder mit grünem oder gelbem Licht gekennzeichnet, was bedeutet, dass nur minimale Einschränkungen gelten und alle Aktivitäten wie gewohnt durchgeführt werden können.

Reiseversicherung

Eine Reise im Jahr 2022 birgt immer noch einige Covid-19-bedingte Risiken. Obwohl die mexikanische Regierung keine Versicherung für Reisende vorschreibt, solltest du dich vor der Abreise versichern. Ziehe in Erwägung, eine Versicherung abzuschließen, die Covid-19-bedingte Kosten wie Quarantäne oder Tests im Ausland einschließt, um sicherzustellen, dass dein Besuch in Mexiko so stressfrei und angenehm wie möglich ist.