Entdecke LGBTIQ*-Stolz und -Kultur in Illinois

Du suchst nach einem aufregenden und inklusiven Reiseziel für Deine nächste Reise? Illinois ist die Heimat einiger der lebendigsten und vielfältigsten LGBTIQ*-Communitys und -Veranstaltungen in den USA. Das Herzstück von allem ist Chicago, eine Stadt mit einem reichen Erbe an LGBTIQ*-Geschichte, Kultur und Nachtleben.

Erkunde einige der LGBTIQ*-Viertel Chicagos, die Du unbedingt besuchen solltest:

Andersonville ist für seinen gemütlichen Charme und seine inklusive Atmosphäre bekannt und verbindet schwedisches Erbe mit einer blühenden Szene an Läden, die sich im Besitz von Queers befinden. Genieße einen entspannten Brunch, stöbere in Shops für Kunsthandwerk und nimm an Community Events wie dem Midsommarfest teil, einem lebendigen Fest für Kultur, Musik und Inklusion.

LGBTIQ*-Reiseziele jenseits von Chicago

Illinois' LGBTIQ*-Inklusivität reicht weit über die Stadt hinaus. Überall im Staat feiern Städte und Gemeinden den Pride auf ihre eigene Art und Weise:

Galena ist eine Stadt wie aus dem Bilderbuch mit der Energie einer Großstadt - perfekt für einen romantischen Kurzurlaub. Übernachte in LGBTIQ*-geführten Unterkünften wie dem Jail Hill Inn oder dem Aldrich Guest House, schlendere durch die historischen Straßen, esse etwas im Galena Bakehouse und genieße die warme, einladende Atmosphäre der Stadt. Verpasse auf keinen Fall das jährliche Pride Picnic mit Live-Musik, Drag-Performances und familienfreundlichem Spaß.

Aurora, die zweitgrößte Stadt von Illinois, ist ein aufstrebendes Zentrum für LGBTIQ*-Inklusion. Die Aurora Pride Parade zieht Tausende an, und die lebendige Kunstszene der Stadt - mit dem renommierten Paramount Theatre als Höhepunkt - präsentiert regelmäßig LGBTIQ*-Perspektiven und Aufführungen.

Unterstützung von LGBTIQ*-Unternehmen

Wo immer Du in Illinois hingehst, findest Du LGBTIQ*-Unternehmen, die Kreativität, Individualität und Inklusivität in ihre Community einbringen. Von der Kerzenherstellung in der Einnim Candle Bar + Apothecary in Oak Park bis zum Stöbern in LGBTIQ*-Literatur bei Women & Children First in Andersonville - diese Läden tragen zur lebendigen Kultur des Staates bei. Weitere Highlights sind:

Millstone Bakery und Hempstock Pharms für köstliche Backwaren.

und für köstliche Backwaren. Ms. Jana's Candy für unwiderstehliche Süßigkeiten.

für unwiderstehliche Süßigkeiten. Lexington Betty Smokehouse für köstliches Barbecue.

für köstliches Barbecue. Wooden It Be Lovely, ein soziales Unternehmen, das Frauen in Not unterstützt.

Illinois: Ein Reiseziel, das Dich feiert

Von Chicagos mitreißender Energie bis zu den charmanten Straßen von Galena - Illinois ist ein Ort, an dem sich LGBTIQ*-Reisende willkommen, gefeiert und umarmt fühlen. Ganz gleich, ob sie bei einem Pride feiern, queer geführte Unternehmen unterstützen oder einfach den inklusiven Geist des Staates in sich aufnehmen, Illinois ist nicht nur ein Reiseziel, sondern eine Community, die Liebe, Identität und Individualität auf Schritt und Tritt ehrt.

www.enjoyillinois.de