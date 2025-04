Entdecke Provincetown!

– ANZEIGE –

Entdecke eine bunte Palette an Aktivitäten, die Provincetown, Massachusetts, ausmachen. Nur zwei Autostunden von Boston und fünf Stunden von New York City bzw. einer 90-minütigen Fahrt mit der Schnellfähre von Boston entfernt, ist Ptown eines der beliebtesten Urlaubsziele der LGBTQ-Community.

× Erweitern Foto: ptowntourism.com Provincetown

Die farbenfrohe Landspitze der Halbinsel Cape Cod ist ein beliebtes Reiseziel, das fIndividualität und Meinungsfreiheit feiert.Die Energie und der Lebensgefühl dieses Ortes werden von Mitgliedern der LGBTQ-Community geprägt, die Jahr für Jahr Provincetown besucht. Einige kommen zum ersten Mal und viele zählen längst nicht mehr mit, wie oft sie schon da waren. Für viele ist Provincetown die Definition vom „Paradies“. Es geht um Freiheit und die Möglichkeit, man selbst zu sein, egal was passiert.

Dem Alltag entfliehen

Provincetown, Massachusetts, liegt 60 Meilen vor der Küste an der Spitze von Cape Cod. Besucher werden von diesem abgelegenen Landstrich wegen seiner schönen Strände, einladenden Restaurants und charmanten Kunstgalerien und Geschäfte angezogen. Provincetown hat eine reiche kreative Geschichte als älteste durchgehende Künstlerkolonie Amerikas und als Geburtsort des modernen amerikanischen Theaters. Jede Jahreszeit bietet Besuchern etwas Neues, etwas Anderes, und Provincetown lockt zu jeder Jahreszeit. Die über 80 Strandcottages, malerischen Gasthäuser, charmanten Pensionen, Bed & Breakfasts in lokalem Besitz sowie LGBTQ-Resorts und Hotels in Provincetown bieten eine Reihe von Annehmlichkeiten. Häuser am Wasser, Gästehäuser und Apartments können gemietet werden. Alle bieten eine herrliche Zuflucht für ein unbeschwertes Wochenende, eine Woche Sonne und Sand oder sogar mehrwöchige Aufenthalte, um wirklich dem Alltag zu entfliehen.

× Erweitern Foto: ptowntourism.com Provincetown

Im Sommer geht es in Ptown darum, Hand in Hand über die Commercial Street zu spazieren, einen faulen Tag am Strand von Race Point oder Herring Cove zu verbringen und dann rechtzeitig zum queeren Tea Dance im The Boatslip in die Stadt zurückzuwandern, um den späten Nachmittag durchzutanzen. Es ist fast ein religiöser Akt, dass jeder während seines Besuchs mindestens einmal zum Tea Dance geht!

Queere Events das ganze Jahr

Und man muss nicht mehr unbedingt zwischen Memorial Day im Mai und Labor Day im September nach Provincetown kommen, um die Buntheit des Ortes zu erleben! Provincetowns Veranstaltungen und Themenwochen beginnen im zeitigen Frühjahr und dauern bis in den Winter hinein an. Zu den Höhepunkten der über 50 Veranstaltungen gehören das Pride Weekend, Frolic (ein 5-tägiges Event für Men of Color), das Womxn of Color Weekend im Juni, Girl Splash, die Bear Week und die Family Week im Juli sowie der einwöchige Carnival, Ptowns ursprüngliche Sommerparty der LGBTQ Community mit der unverschämt queeren Carnival Parade im August.

× Erweitern Foto: ptowntourism.com Provincetown

Im Herbst finden die TransWeek und die Women's Week statt, zusammen mit Theaterveranstaltungen, bei denen die Werke von Tennessee Williams und Eugene O'Neill aufgeführt werden. Eine wunderbare Tradition zum Abschluss des Jahres ist die Beleuchtung des Pilgrim Monument (das an die Landung der Pilgerväter auf der Mayflower in Provincetown vor der Weiterfahrt nach Plymouth erinnert) im November. Verpasse nicht die Gelegenheit, die Santas in knappen Badehosen beim Holly Folly Weekend im Dezember die Commercial Street entlangrennen zu sehen!

Kulinarik & Kultur

Essen in Provincetown ist genauso vielfältig und magisch wie der Rest der Stadt, und dazu gehören auch die kulinarischen Köstlichkeiten, die die Restaurants und Köche für Einheimische und Besucher kreieren. Es geht nicht nur um das Essen, sondern um das Gesamterlebnis, bei dem Essen, Ambiente und Musik zusammenkommen. Wie wäre es mit einem kleinen Einkaufsbummel? Das Shopping in den Boutiquen ist, wie die Stadt selbst, schrullig, abwechslungsreich und unterhaltsam. Oder man schlendert durch die etwa 50 Galerien. Ptown hat eine blühende zeitgenössische Kunstszene, darunter die Provincetown Art Association and Museum (PAAM).

× Erweitern Foto: ptowntourism.com Provincetown

Buntes Nachtleben

Das Nachtleben ist ein Markenzeichen von Provincetown. Die Nächte können aufregend und dramatisch sein, mit ausgefallenen Straßentheatervorstellungen oder einfach romantisch. Besuche eine herausragende Aufführung im Provincetown Theater und gehe anschließend ins Pilgrim House, ins schwule The Crown & Anchor, ins Post Office Cabaret, in den Red Room oder ins Art House, um die besten Drag-Acts des Landes mit Entertainern wie Miss Richfield 1981, Thirsty Burlington, Varla Jean Merman und Dina Martina zu sehen. Wirf einen Blick auf einige echte Stammlokale der Stadt, wie die A-House Little Bar (das A-House gehört zu den ältesten Schwulenbars der USA) und das Old Colony. Nach Ladenschluss geht es weiter zu Spiritus Pizza, wo sich die Leute bis in die frühen Morgenstunden versammeln. Abgesehen vom Essen und Spaß haben ist Provincetown einladend und integrativ. Egal, wie man sich identifiziert, wie man aussieht und worauf man steht: in Provincetown gibt es für jeden etwas zu genießen, ohne Angst vor Verurteilung. Stürze dich also in ein Abenteuer voller Stolz – Provincetown wartet auf Dich!

www.ptowntourism.com