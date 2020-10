KANADA: Tipps für Trips ins LGBT-freundlichste Urlaubsziel

Kanada steht auf dem Index der LGBT-freundlichsten Länder an erster Stelle. Für eine Reise nach Kanada benötigst Du eine eTA, die Du problemlos online beantragen kannst.

Seit 2012 veröffentlicht der Spartacus Gay Guide jedes Jahr den Gay Travel Index, eine Rangliste der Länder, in denen Homosexualität akzeptiert wird und die für die LGBT-Community sicher zu bereisen sind oder nicht. Kanada belegte im Jahr 2020 den ersten Platz und ist damit das LGBT-freundlichste Urlaubsziel. Für eine Reise nach Kanada muss vor der Abreise eine eTA Kanada beantragt werden.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Kanada

Kanada führend bei den Rechten von LGBT

Kanada schneidet in der Spartacus-Rangliste bei der Gesetzgebung gegen Diskriminierung, den Rechten von Transgendern und Intersexuellen am besten ab. Adoption ist erlaubt und gleiche Rechte gelten für Ehe und eingetragene Partnerschaften. Darüber hinaus fördert das Land die LGBT-Community durch Marketing für Reisen nach Kanada. Der religiöse Einfluss auf die Gesetzgebung zu den Rechten von Homosexuellen ist begrenzt, und die Bevölkerung steht Homosexualität im Allgemeinen positiv gegenüber. Kanada gilt daher im Allgemeinen als ein sicheres und angenehmes Land für die LGBT-Community.

× Erweitern Foto: splash.com / @joyreal328 Justin Trudeau Kanadas Premierminister Justin Trudeau

In den größten Städten Kanadas gibt es eine große LGBT-Comunity, die in bestimmten Teilen der Stadt vorherrscht. Torontos Stadtviertel Church und Wellesley ist bekannt für seine vielen Bars, Cafés und Geschäfte mit überwiegend schwulem Publikum. Jedes Jahr findet in Toronto die Pride Week statt. Das Herz der LGBT-Gemeinschaft in Montreal ist Le Village, ein Viertel im Zentrum der Stadt mit vielen Bars und Restaurants und einem pulsierenden Nachtleben. Auch in Vancouver und Ottawa - der Hauptstadt Kanadas - gibt es so genannte Gay Villages, in denen die LGBT-Szene aktiv ist.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Montreal Le Village in Montreal

Reisen nach Kanada – eTA beantragen

Für die Einreise nach Kanada ist eine eTA oder ein Visum erforderlich. Die meisten Reisenden können einfach eine eTA beantragen und benötigen kein spezielles Visum. Die eTA wird online mit einem digitalen Antragsformular beantragt. Es dauert nur wenige Minuten, um das Formular auszufüllen. Nach Bezahlung der Kosten wird der Antrag bearbeitet. In der Regel wird der Antrag innerhalb von 3 Tagen genehmigt und wird die eTA per E-Mail versandt. Es ist nicht notwendig, die Bestätigung der Erteilung auszudrucken. Die Fluggesellschaft und der kanadische Grenzkontrolldienst werden anhand der Reisepassdaten prüfen, ob Reisenden über eine gültige eTA verfügen.

×

Die eTA ist ab dem Zeitpunkt der Erteilung fünf Jahre gültig und kann für mehrere Reisen genutzt werden. Nur wenn der Reisepass innerhalb von fünf Jahren abläuft, endet auch die Gültigkeit der eTA früher. Überprüfe also immer, ob die bei der Beantragung der eTA ausgefüllten Passdaten noch korrekt sind. Wenn Du nochmals nach Kanada reisen möchtest, zum Beispiel um einen anderen Teil des Landes zu entdecken, kannst Du problemlos mit der gleichen eTA erneut nach Kanada reisen. Es ist dann nicht notwendig, Änderungen in Ihren Reiseplänen mitzuteilen (z. B. Ihr Ankunftsdatum in Kanada). Wenn alle Reisepassdaten korrekt sind, bleibt die eTA gültig.