EUROWINGS DISCOVER: Mehr Ziele ab Frankfurt

Seit November fliegt die Lufthansa-Tochter Eurowings Discover auch Destinationen auf der Mittelstrecke an. Zu den ersten Zielen gehören die spanischen Ferieninseln Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura und Lanzarote, geflogen wird mit Maschinen des Typs Airbus A320.

× Erweitern Foto: Eurowings Discover Eurowings Discover

Ab Sommer will die neue Fluggesellschaft rund zwanzig touristische Ziele auf der Kurz- und Mittelstrecke bedienen und ihren Flugbetrieb auch in München aufnehmen. Auf der Langstrecke weitet die Airline vor allem das Angebot in die USA aus. Zu den Zielen gehören dann Salt Lake City, Fort Myers und Anchorage, bereits diesen Winter stehen Las Vegas und Tampa auf dem Programm.

www.eurowings.com