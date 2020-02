FORT LAUDERDALE: Strandgeflüster

Greater Fort Lauderdale darf sich rühmen, eine der schwulsten Gemeinden der USA innerhalb seiner Grenzen sein Eigen zu nennen. Kein Wunder, denn die Stadt im Süden Floridas gilt als Pionier in Sachen LGBTIQ*-Tourismus und feiert im April der ersten Pride of the Americas.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Fort Lauderdale

Sonne, Strand, Meer und schwule Männer en masse: Der Sebastian Street Beach im Zentrum des Fort Lauderdale Beach Boulevard ist so etwas wie das Aushängeschild des nördlich von Miami gelegenen Urlaubsortes. Während sich die großen, Schatten spendenden Palmen sanft im Wind wiegen, toben sich ein paar durchtrainierte Mittzwanziger beim Beachvolleyball aus. Andere dagegen, wie das aus Berlin stammende Pärchen Micha und Sven, lassen es ruhiger angehen und liegen entspannt in der Sonne. Seit 2013 kommen die beiden Mittvierziger jedes Jahr hierher und legen sich meist am Vormittag und an den Wochenenden an den Strand. „Für uns ist das hier inzwischen, wie zu Hause anzukommen“, so Sven. „Wir lieben die Sonne, das Meer, die Wärme und können hier wunderbar relaxen“, erzählt Micha. Fort-Lauderdale-Fans schätzen die Vorteile der Stadt. Ob Shoppen in Sawgrass Mills, einer der größten Outlet-Malls der USA, Ausflüge in die Everglades, nach Boca Raton oder Miami Beach – die beiden Berliner haben schon jede Menge unternommen. „Zudem gibt es hier ein super Angebot an Wassersportmöglichkeiten wie Jetski- oder Kayakfahren“, begeistert sich Sven.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Fort Lauderdale Barkeeper im Hunters

Kunst & Klubs

Zu den Reizen von Greater Fort Lauderdale gehört, dass es sich aus verschiedenen Städten und Gemeinden mit ganz eigenem Charakter zusammensetzt. Hollywood ist so ein Fall. Mit dem Downtown Hollywood Mural Project (DHMP) lockt das etwa 30 Minuten südlich von Fort Lauderdale gelegene Städtchen immer mehr Kunstfans an. Über zwei Dutzend Street-Art-Werke sind zwischen kleinen Cafés, Restaurants, Galerien und Boutiquen rund um die Hauptstraße zu finden. Die für den schwulen Urlauber wohl wichtigste Stadt der Region ist Wilton Manors, die quasi wie eine Insel inmitten des Stadtgebiets von Fort Lauderdale liegt. Nach Daten einer Volkszählung aus dem Jahr 2010 ist es die Stadt mit dem zweithöchsten Anteil an gleichgeschlechtlichen Paaren innerhalb der USA und damit „zweitschwulste“ Stadt des Landes. Hier spielt sich zudem der Großteil des Nachtlebens in Bars wie Hunters, Georgie’s Alibi und Gym ab.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Fort Lauderdale Downtown Hollywood Mural Project

Gedächtnis von Stonewall

Tagsüber ist es am Wilton Drive ruhiger, aber auch dann locken Restaurants wie das von der lesbischen Köchin Josie Smith-Malave geführte Bubbles & Pearls. Auch die Galerie des National Stonewall Museum & Archives, in der Wechselausstellungen von LGBTIQ*-Künstlern zu sehen sind, hat hier ihre Adresse. Das Archiv selbst ist so etwas wie das Gedächtnis des New Yorker Stonewall-Aufstandes. 1973 als Privatsammlung gegründet, machte sich das Archiv landesweit einen Namen, sodass die Sammlung während der Aids-Krise ab den 1980er-Jahren aus Nachlässen Verstorbener stetig wuchs.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Fort Lauderdale

Pride of The Americas

Doch Fort Lauderdales Community lässt sich nicht so leicht entmutigen. Statt nach einer gescheiterten Bewerbung für die Austragung des WorldPride 2021 den Kopf hängen zu lassen, widmet sich die Stadt einem neuen Projekt. Im April wird hier der erste Pride of the Americas stattfinden, eine Adaption des EuroPride-Prinzips, das es so für Nord-, Mittel- und Südamerika noch nicht gab. Vom 21. bis 26. April sollen vor allem Besucher des amerikanischen Kontinents, aber auch aus anderen Teilen der Erde, nach Fort Lauderdale kommen, um gemeinsam zu feiern.

INFO

www.sunny.org/lgbt

HINKOMMEN

Aktuell ist der Flughafen von Fort Lauderdale ab Deutschland nur über Umsteigeverbindungen (z. B. über New York oder Atlanta) zu erreichen. Alternativ bietet sich die Anreise über Miami an. Vom dortigen Flughafen sind es mit dem Mietwagen ca. 45 Minuten nach Fort Lauderdale (z.B. mit Alamo). Lufthansa fliegt täglich ab Frankfurt und München nonstop nach Miami. www.lufthansa.com, www.alamo.de

ÜBERNACHTEN

Das The Grand Resort and Spa gehört zu den besten Gay Resorts des Landes. Neben einem großen Pool, Whirlpool, Fitnessraum und Spa erwartet die Gäste ein kostenloses Frühstück sowie am Wochenende eine Happy Hour mit Wein und Käse. Zum Strand sind es nur wenige Gehminuten. www.grandresort.net