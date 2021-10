friendlyitaly: Shoppen in Italien

×

Italien ist weltberühmt für sein Design und seine Mode. Made in Italy steht für Qualität und Handwerk kombiniert mit kreativen Entwürfen.

Nicht nur die neueste Mode, sondern auch italienisches Design, typisches Kunsthandwerk oder kulinarische Spezialitäten lassen die Herzen von Shopping-Liebhabern höher schlagen. In Italiens Kunststädten kann man bei einem gemütlichen Schaufensterbummel unter Arkadengängen italienisches Flair genießen und das Shoppingerlebnis mit dem reichen Angebot an Kunst und Kultur kombinieren. Perfekt für einen Städtekurztrip!

Vom Outlet bis zur Designer-Boutique

Wenn man von italienischem Stil spricht, fallen einem sofort Namen großer Designer wie Armani, Prada, Versace, Gucci, Dolce&Gabbana ein, deren Kreationen man bei einem Spaziergang durch die exklusiven Einkaufsviertel bewundern kann. Neben eleganten Designerläden findet man in Italiens Städten aber auch viele Boutiquen mit angesagter Mode, die auch für kleinere Geldbörsen erschwinglich sind. In der Nähe bekannter touristischer Orte befinden sich zudem zahlreiche Outlets, die Markenware zu reduziertem Preis anbieten. Darüber hinaus findet man auf vielen Wochenmärkten nicht nur Lebensmittel, sondern auch modische Bekleidung zum Schnäppchenpreis. Zu den bekanntesten gehören der Mercato di San Lorenzo in Florenz und der Mercato di Porta Portese in Rom, aber auch Bologna, Neapel und Mailand sind bekannt für ihre Vintage-Märkte. Top-Marken im Living-Bereich sind vor allem im Norden des Landes zu finden: italienische Möbel- und Lampenproduzenten wie Poltrona Frau, Kartell oder Artemide gehören mit ihren avantgardistischen Entwürfen zu den Topanbietern der Branche und Alessi hat sich seit Jahren einen festen Platz unter den Produktdesignklassikern erobert.

Eldorado für Autofans

Auch die italienische Automobil- und Motorindustrie entwickelte Kultobjekte und Statussymbole wie Ferrari, Fiat 500 oder die Vespa. Freunde von PS-starken Designikonen sollten das Motorvolley in der Emilia Romagna besuchen: hier können die Museen von Ferrari, Lamborghini, Pagani, Ducati besucht werden sowie das Innovation Lab von Maserati.

Alte Handwerkskunst

Neben großen Markennamen befinden sich auf der Halbinsel aber auch unzählige kleine Handwerksbetriebe, die die historischen Traditionen weiterleben lassen, wie etwa die Jahrhunderte alte Handwerkskunst der Glasbläser auf der Insel Murano bei Venedig, renommiertes Lederhandwerk aus Florenz, Keramikkunst aus Umbrien und Apulien oder mit Krippenbaukunst in Neapel. Bei einem Bummel durch die Gassen entdeckt man oft Läden, die mit ihren (kunst-)handwerklichen Waren überraschen.

