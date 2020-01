Schwule Kreuzfahrt: Letzte Plätze für The Cruise

Wer diesen Sommer auf die vom Brüsseler Party-Label La Demence veranstaltete Gay Cruise möchte, muss sich beeilen: Nur noch wenige Kabinen stehen zur Verfügung.

Bereits zum 10. Mal sticht The Cruise, die vom Brüsseler Party-Label La Demence veranstaltete Kreuzfahrt, in See. Vom 5. bis 12. Juli geht es mit der „Explorer of the Seas“ der Reederei Royal Caribbean von Rom aus durch das Mittelmeer.

Rom - Kroatien - Albanien - Rom

Die Route der 8-tägigen Gay Cruise führt von Rom über Dubrovnik, Kotor und Split nach Saranda und von dort zurück in den Ausgangshafen Rom. Auf dem Programm stehen neben zahlreichen Landausflügen jede Menge Bordaktivitäten, abwechslungsreiche Unterhaltung und jede Menge Partys wie etwa der tägliche Sunset Tea Dance, der Night Party sowie einer After Party mit Darkroom.

Das Schiff „Explorer of the Seas“ der Reederei Royal Caribbean bietet auf 15 Decks in seinen über 1.600 Kabinen und Suiten Platz für knapp 3.300 Passagiere. Für Alleinreisende gibt es die Möglichkeit, die Kabine mit einer anderer Person zu teilen, die passend zum eigenen Alter vom Veranstalter gefunden wird. Bei einer Buchung einer Kabine für zwei Personen zur Einzelbenutzung kann bis zum 26. Juni 2020 kostenfrei eine Begleitung dazugefügt werden.

Wer Lust hast, an The Cruise teilzunehmen sollte sich beeilen: Bereits jetzt sind 93% Prozent der Kabinen verkauft. Im Preis enthalten sind 7 Übernachtungen an Bord inklusive Speisen und eine Auswahl alkoholfreier Getränke im Hauptrestaurant und am Buffet, Trinkgeld, Hafengebühren sowie alle Partys, Shows und Unterhaltung.

The Cruise, 5. bis 12. Juli 2020, Rom bis Rom

