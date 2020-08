GAY CRUISE: Neue Termine im September

Schwule Kreuzfahrt in Kroatien: Nach dem erfolgreichen Start der deutschsprachigen Prince Charming Cruise im Juli wurden kurzfristig zwei weitere Termine im August und September angesetzt.

The Charming Way to Cruise - unter diesem Motto fand im Juli erstmals die Prince Charming Gay Cruise entlang der kroatischen Küste statt. Das Konzept einer schwulen Kreuzfahrt auf einem kleinen Boutique-Schiff mit Platz für bis zu 38 Personen ging während Corona-Zeiten voll auf. Daher haben die Veranstalter kurzfristig zwei neue Termine noch in diesem Jahr aufgenommen - vom 29. August bis 5. September sowie vom 19. bis 26. September.

Kultur & Natur

Das Programm verbindet Kultur-Highlights wie Split, Dubrovnik oder Trogir mit täglichen Badestopps an einsamen Buchten, einen Besuch im Nationalpark Mljet sowie einen Stop auf der Jetset-Insel Hvar. Während der Fahrt können die Gäste im Whirlpool, auf dem Sonnendeck oder einem eigenen FKK-Deck relaxen.

Dragqueen an Bord

Für Unterhaltung an Bord sorgte während der ersten Fahrt im Juli die Schweizer Dragqueen Vicky Goldfinger, ein weiterer Highlight war eine White Night auf der Insel Hvar sowie eine Abschlussparty vor dem Einlaufen nach Split.

Sieben Nächte Halbpension ab/bis Split inklusive Unterhaltungsprogramm, zwei Dinner an Bord, Stadtführungen, kostenloses W-Lan und vieles mehr kosten ab 1.499 Euro pro Person in der Doppelkabine.

Weitere Infos unter www.princecharming.eu