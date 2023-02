Gay Deluxe Kreuzfahrt als Valentinsgeschenk

In 2023 wird mit der EXPLORA I ein Kreuzfahrtschiff in See stechen, das sowohl den Luxus eines kleinen als auch die Abwechslung eines großen Schiffes bietet.

Das abgestufte Heck mit den Pools und Sonnenterrassen ist einer Superyacht nachempfunden. In den 461 Suiten, Penthouses und Residences, selbstverständlich allesamt außen gelegen, setzen sich der entspannte Luxus und das elegante Design fort. Der über 700 Quadratmeter großen Wellnessbereich ist in indoor und Out Door unterteilt und wird durch einen 270 Quadratmeter großen Fitnessbereich mit modernsten Geräten, ergänzt. Auf Wunsch kommen zusätzliche Wellness- und Fitnesserlebnissen an Land sowie Ernährungs- und Schlafprogramme hinzu. Natürlich ist bei einer Kreuzfahrt mit der EXPLORA I alles inklusive – von umfangreichen, erstklassigen Getränken bis hin zu außergewöhnlichen, kulinarischen Erlebnissen. Und noch vieles mehr.

