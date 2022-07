GAY GUIDE: Queer durch die Stadt

Er ist der weltweit größte Verband von LGBTIQ*-Stadtführern. Die Plattform local gay guide entstand, als der Gründer Georg Maier sich für seine nächste Reise online inspirieren lassen wollte.

× Erweitern Foto: localgayguide.com Local Gay Guide

Er suchte nach einer Website, die sich auf schwule Stadtführungen spezialisiert, und musste feststellen, dass es so eine Site damals nicht gab. Er empfand es als notwendig, der LGBTIQ*-Community die Möglichkeit zu bieten, zielgruppengerechte Stadtführungen buchen zu können. local gay guide fokussiert sich auf queere Stadtführungen weltweit. Die Stadtführungen mit persönlicher Note finden zumeist privat oder in kleinen Gruppen in einer angenehmen, fast familiären Atmosphäre statt. Der Guide kann somit auf alle Fragen und Interessen der einzelnen Teilnehmenden eingehen und steht jedem Reisenden exklusiv zur Verfügung. Eine ebenso wichtige Charakteristik von local gay guide ist der lokale Bezug.

× Erweitern Foto: localgayguide.com Local Gay Guide Local Gay Guide-Gründer Georg Maier

Die Guides zeigen den Reisenden unter anderem die Restaurants und Bars, wo Einheimische ihre Abende verbringen. Wichtig ist, dass die Reisenden während der Zeit ihres Aufenthaltes ein authentisches Bild der Destination bekommen und sich – wenn auch nur für kurze Zeit - wie Einheimische fühlen. Neben Berlin, durch die Georg Maier auch selbst führt, gehören die Destinationen Barcelona sowie die spanische Hauptstadt Madrid mit Chueca, Europas größtem schwulen Kiez, ebenfalls zu den Top- Destinationen von local gay guide in Europa. Springt man über den Großen Teich, dürfen Städte wie Buenos Aires und Bogotá nicht fehlen. Aber auch weiter nördlich kann man viele spannende Destinationen mit Mexiko-Stadt, San Francisco und New York entdecken.

www.localgayguide.com