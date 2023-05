Verlosung: Den EuroPride 2023 auf Malta erleben

– ANZEIGE –

Bunt, vielfältig und inklusiv – das ist Malta: Der sonnige Inselstaat im Mittelmeer führt 2022 zum siebten Mal in Folge das aktuelle Ranking der 49 europäischen Länder im ILGA-Europe-Rainbow-Map-Index an. Seit 2009 erstellt die International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex-Association (ILGA) diesen Wert, um auf europäischer Ebene die Situation der LGBTQI-Community abzubilden.

Malta

Zudem grüßt Malta in einem weiteren, erst kürzlich veröffentlichten, Ranking von ganz oben: dem Gay Travel Index 2023 von Spartacus. Der auf der ITB in Berlin vorgestellte Index sortiert anhand eines Punktesystems mehr als 200 Staaten und Regionen weltweit danach, ob sie für schwule, lesbische, bisexuelle und Transgender-Menschen (LGBT) ein empfehlenswertes oder gefährliches Reiseziel sind.

Malta: das Ziel des EuroPride 2023

So widersprüchlich es klingt: Malta ist aus Tradition modern. So blickt der Mittelmeerarchipel auf mehr als 7.000 Jahre Geschichte zurück. Vielleicht hat das Land gerade aufgrund der exponierten Lage zwischen den Kontinenten und seiner wechselhaften Geschichte die Zukunft stets im Blick. In den vergangenen Jahren haben LGBTQI-Themen in allen gesellschaftlichen Bereichen an hoher kultureller Akzeptanz gewonnen. Malta ist das erste europäische Land, in dem das Verbot der Diskriminierung von Menschen aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität verfassungsrechtlich verankert ist. 2014 wurde die eingetragene Lebenspartnerschaft samt Adoptionsrecht eingeführt. Zudem lockt das Land mit rund 300 Sonnentagen im Jahr – kein Wunder also, dass sich Malta mittlerweile als angesagtes queeres Urlaubsziel etabliert hat. Der EuroPride findet 2023 erstmals in Malta statt. Der kleine Inselstaat setzte sich in der finalen Bewerbungsphase gegen die Städte Belfast und Rotterdam durch. Nun laufen die Vorbereitungen für das bunte Festival vom 7. bis 17. September 2023 in Valletta.

Malta EuroPride

Hotel Valentina Malta

Air Malta

EuroPride 2023