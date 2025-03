GEWINNSPIEL: Übernachte zum Vienna Pride im Hotel MOTTO!

Das stylische Boutique Hotel MOTTO verlost ein CHIC Superior Zimmer zum Vienna Pride am 14. Juni 2025 - Late Check-out inklusive!

in your uniqueness lies the beauty

Im Boutique Hotel MOTTO in Wien zelebrieren wir die Vielfalt – so lebhaft & bunt wie ein Regenbogen! Im hippen Zentrum Wiens, direkt an der Mariahilfer Straße im trendigen 6. und 7. Bezirk, sind wir umgeben vonden angesagtesten Bars, Shops und beliebten gay-friendly Lokalen. Hier verschmelzen der Charme des Paris der 20er Jahre mit dem einzigartigen Wiener „Schmäh“ und skandinavischer Gemütlichkeit. Unsere 91 stilvollen Zimmer und Suiten bieten den perfekten Rückzugsort. Entspannung in unserem kleinen Spa mit Sauna, Dampfbad und Fitnessbereich oder genießen frische Köstlichkeiten aus unserer hauseigenen Bio-Bäckerei Motto Brot. Der absolute Hot Spot für Einheimische und Gäste ist unser Rooftop Restaurant & Bar CHEZ BERNARD. Auf unserer bezaubernden Dachterrasse kann in den sonnigen Monaten der atemberaubende Blick über die Stadt genossen werden – hier heißt es: „Voulez-vous whatever?“ Ihr bekommt es bei uns.

Gemeinsam mit dem Hotel MOTTO verlosen wir eine Nacht zum Vienna Pride vom 14. bis 15. Juni 2025 im CHIC Superior Doppelzimmer - inklusive Late Check-out (15 Uhr).*

Beantworte uns einfach bis zum 1. Mai 2025 folgende Frage: Wie heißt Wiens berühmte Herrensauna, in der sich schon Erzherzog Ludwig Viktor (genannt "Luziwuzi"), der jüngste Bruder Kaiser Franz Josephs, vergnügte?

*eigene An- und Abreise, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 1. Mai 2025. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt.