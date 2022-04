Grenzenlos: Amerika neu entdeckt

Wer von Amerika spricht, meint meistens die USA damit und prägt bei jedem einzelnen ein Bild im Kopf, wie es dort zu sein hat. 2022 sollte man das Land der unbegrenzten Möglichkeiten allerdings für sich neu entdecken. Ob beim Golfen in Tampa Bay, der Erkundung von Naturspektakeln rund um Las Vegas, Fahrradfahren in Denver oder gar mit einem Trip nach Kanada, Amerika sprengt auch Grenzen in unseren Köpfen.

Die Welt öffnet sich langsam wieder und man wagt, von Ferien und Abenteuern zu träumen. Zwei Länder, die den perfekten Mix aus unberührter Natur und modernen Annehmlichkeiten zu bieten haben, sind die USA und ihr Nachbar Kanada. Edelweiss bringt nun wieder alle Amerika-Fans in fünf verschiedene Ferienziele, die mit schier endlosen Wüsten, Wäldern und Gewässern, aber auch großen Städten und individuellen Neighbourhoods überzeugen.

Tampa Bay: Ein Paradies für Sonnenanbeter, Golfer und Abenteurer

Wegen der vielen Sonnenstunden pro Tag wird Tampa auch „Sunshine City“ genannt. Die Stadt an der Westküste Floridas ist bekannt für ihre herrlichen Strände, ihre Vielzahl an Freizeitangeboten – und die hohe Dichte an Golfplätzen. Spektakuläre Sonnenuntergänge garantiert.

Las Vegas: Unterhaltsame Attraktionen nahe spektakulärer Naturwunder

Wer Ferien in Las Vegas bucht, hat meist eine ziemlich genaue Vorstellung vom Ablauf: Blackjack, Party, Hangover. Die Stadt lebt von diesen Klischees, bietet aber weit mehr. Die Casinos, unzähligen Attraktionen und die unterhaltsamen Shows machen den Las Vegas Trip unvergesslich. Wer etwas mehr Zeit hat, kann die Glitzermetropole als Ausgangspunkt für Ausflüge in der Umgebung oder eine USA-Rundreise nutzen. Dabei können die Schluchten des Grand Canyon und der Colorado River per Helikopterflug bewundert werden. Anschließend wird die Landschaft zu Fuß erkundet.

Denver: Colorados wilde Geschichte erleben

«Mile High City» nennt sich Denver. Eine Meile über dem Meeresspiegel gelegen, trägt die Stadt diesen Namen zu Recht. Die moderne Metropole ist vieles: hip, grün, geschichtsträchtig, beliebt. Die Stadt am Fuß der Rocky Mountains gehört zu den trendigsten Städten Amerikas – dank sonnigem Klima und unzähligen Freizeitmöglichkeiten. Colorados größte Sehenswürdigkeit ist die Natur. Denver ist der perfekte Ausgangspunkt für Wanderungen, Mountainbike-Touren und Tagesausflüge für Natur- wie auch Action-Liebhaber.

Calgary: Zwischen Wildnis, Tradition und Moderne

Calgary hat alles, was eine moderne Großstadt braucht, um Besucher anzulocken: eine beeindruckende Skyline, ein pulsierendes Nachtleben, viele Grünflächen, einen Zoo und Vergnügungspark und die Rocky Mountains vor ihren Toren. Vom 190 Meter hohen Calgary Tower erhascht man einen grandiosen Blick auf die Stadt und die Rocky Mountains. Im Normalfall herrscht dort ideales Wetter für Wanderer, Camper, Fischer, Kanu- und Kayakfahrer. Man hat die Qual der Wahl zwischen diversen Nationalparks, die mit atemberaubender Flora und Fauna locken. Eine Reise nach Calgary lässt sich gut mit einem Besuch in Vancouver an der Westküste kombinieren. Die Strecke eignet sich als idealer Roadtrip für alle Naturliebhaber.

Vancouver: Stadt der Superlative

Vancouver wird regelmäßig als eine der Städte mit der höchsten Lebensqualität ausgezeichnet. Die Kombination aus urbanem Leben direkt am Meer und in nächster Nähe der Berge trägt viel dazu bei. Die Sehenswürdigkeiten der Innenstadt kann man gut zu Fuß entdecken. Ein guter Ausgangspunkt ist das Gastown Quartier. Das Meer genießt man am besten am English Bay Beach oder am Kitsilano Beach. Berühmt ist Vancouver jedoch vor allem für seine Parks, dem Lynn Canyon Park und dem Stanley Park, wo die Einheimischen vom Alltag abschalten können.

