GRUPPENREISE: LGBTQ+ Taiwan Pride Special

Erlebe vom 18. bis 30. Oktober eine unvergessliche Gruppenreise zum Taiwan Pride, die dich direkt ins Herz der LGBTQ+-Bewegung Taiwans führt.

Vor nicht allzu langer Zeit galt Homosexualität in Taiwan als Tabu, ein Thema, das nicht angesprochen werden durfte. Dank des Engagements von Gender-Advocacy-Gruppen wurde 2003 der erste „Taiwan LGBT+ Pride“ ins Leben gerufen. Seitdem wird dieser jedes Jahr am letzten Samstag im Oktober abgehalten. 2019 hat Taiwan als erstes Asiatisches Land die Ehe für Alle eingeführt und so einen weiteren Grundstein für Gleichberechtigung gelegt.

× Erweitern Foto: Taiwan Tourism Administration Taiwan Skyline von Taipeh

Reisen in Gemeinschaft

Ob Kulturreisen, Städtereisen oder Wanderreisen, Pink Alpine bietet Gruppenreisen für queere Menschen! Gegründet im Jahr 2012, hat sich Pink Alpine im deutschsprachigen Raum zum führenden Organisator von LGBTQ+ Gruppenreisen entwickelt. Pink Alpine ist gay owned und gay managed. Unsere Gruppenreisen sind von professionellen Guides, die sich vor Ort sehr gut auskennen, begleitet. So kannst du sorgenlos und sicher neue Reiseziele unter Gleichgesinnten erkunden und die Gemeinschaft genießen.

12-tägiges Programm

Während 12 Tagen werden wir Taipeh und weitere Teile der Insel bestaunen und selbstverständlich am Taiwan Pride 2024 teilnehmen. Wenn du noch nicht genug gesehen hast, kannst du die Reise problemlos verlängern. Gerne stehen wir dir bei der Planung einer Verlängerung zur Verfügung.

× Erweitern Foto: Taiwan Tourism Administration Taiwan Yilan

Schließe dich uns an, um dieses historische Ereignis zu feiern und gleichzeitig die bemerkenswerte Kultur und Schönheit Taiwans zu entdecken. Diese Reise wird unterstützt durch die Taiwan Tourism Administration und unsere Taiwan Pride Special Partner Airline – China Airlines.

Das Team der Taiwan Tourism Administration steht bei Fragen rund um Taiwan allen Pink Alpine Kunden gerne zur Verfügung. Außerdem bekommst du von der Taiwan Tourism Administration vor Reiseantritt eine Easy Card, eine Eintrittskarte für das Nationale Palastmuseum* sowie allgemeine Informationen zu Taiwan zugesendet.

*solange verfügbar

× Erweitern Foto: Taiwan Tourism Administration Taiwan

HIGHLIGHTS

Teilnahme am Taiwan Pride 2024

Lerne das queere Nachtleben Taipeh kennen

The Moving Kitchen - der schönste Zug Taiwans

Sehenswürdigkeiten von Taipeh

Wilde Natur mit Nationalparks und Wasserfällen

Traditionelles Kunsthandwerk Taiwans

Taiwanische Küche und traditionelle Gerichte

INKLUSIVE

11 Übernachtungen inkl. Frühstück Mahlzeiten laut Programm

Flüge ab Frankfurt oder Wien (andere Flughäfen werden gerne individuell angeboten)

Transport gemäß Programm

Eintritte gemäß Programm

Queerer Reiseguide (englischsprachig)

Preis pro Person bei Zweierbelegung: 5.174 Euro

www.pinkalpine.lgbt