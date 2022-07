Hello Summer! Auf geht’s zu den LGBTI-freundlichsten Reisezielen Europas

Die Zeit der Isolation ist endlich zum größten Teil vorbei und Reisen können mittlerweile wieder fast problemlos stattfinden. Nach zwei Jahren Hiatus sind wir alle hungrig nach Abenteuer, Fernweh und Tapetenwechseln und wir haben uns genauer angeschaut, welche Ziele in Europa für einen Kurz- oder Langurlaub am entspanntesten und tolerantesten sind. Oder für ein Auswandern. Go wild!

× Erweitern Foto: Unsplash/jairph Rom

Jedes Jahr erstellt und aktualisiert die ILGA Europe einen Bericht über die LGBTI-Freundlichkeit der Länder Europas, hinsichtlich ihrer politischen und rechtlichen Lage, Anti-LGBTI-Diskriminierung, Kultur und öffentliches Leben und die Interessenvertretung von Lesben, Schwulen, sowie Bi-, Trans- und Intersexuellen. Das Ergebnis ist eine Liste der tolerantesten und fortgeschrittensten Länder in unserer direkten Nachbarschaft – und eine großartige Ideengrube für die nächste Auszeit. Mit neu hinzugefügten Kriterien und einiges an Bewegungen in Ländern, die Jahre an Entwicklungsstillstand vorgewiesen haben, gab es ein buntes Durchmischen und eine tolle, neue Top 10.

Zum siebten Mal in Folge hat sich auf der Rainbow Europe Map 2022 der Inselstaat Malta mit einem Equality-Score von unfassbar großartigen 92% auf der ersten Position platziert – mit 18% Abstand zum nächsten Land! – und bietet somit direkt ein wunderbares, subtropisches Abenteuerziel an.

Mit fast einem Gleichstand von 74% und 72% platzieren sich unsere Nachbarstaaten Dänemark und Belgien und eröffnen die Möglichkeit, einen Urlaub in direkter Nähe anzutreten – für viele von uns sogar mit Möglichkeit einer kleinen Zugreise, oder direkt mit dem eigenen Auto. Zwar ohne Tropenklima, dafür mit ihrem ganz eigenen maritimen und Renaissance-Charm.

Ebenfalls nicht allzu weit entfernt können Norwegen (68%), Luxemburg (68%) und Schweden (68%) auf den Plätzen vier bis sechs glänzen und den Weg für entspannte, naturfokussierte Ausflüge ins Grüne ebnen. Frankreich (64%), Montenegro (63%), Island (63%) und Portugal (62%) füllen den Rest der Top 10 auf.

× Erweitern Foto: Unsplash/Tyler Nix Couple

Deutschland tummelt sich im Übrigen auf Platz 14 mit 53% – und während das schon nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber immerhin Etwas ist, findet sich leider immer noch ein großer Haufen an Ländern in unserem Umkreis, die sich auch weiterhin weigern Gleichberechtigung, rechtliche Sicherheit und Akzeptanz für LGBTI zu etablieren und normalisieren. Das Schlusslicht der Toleranz ist hier Aserbaidschan mit nur 2% auf dem Index. Nicht viel besser mit 4% positioniert sich die Türkei, Armenien (8%) und Russland (8%), sowie Belarus (12%) folgen. Und leider auch unser direkter Nachbar Polen (13%) reiht sich hier feuchtfröhlich mit in die Liste der Feindlichkeit ein.

Wer einen Urlaub antritt, sollte sich nicht damit auseinandersetzen, Intoleranz begegnen zu müssen. Ein schneller, vorsorglicher Blick darauf, in welchem Land wir uns weiterhin frei ausleben und zeigen können, kann einiges an Stress und Unsicherheit vorweg eliminieren. Wer noch internationaler als nur Europa reisen oder sich gerne eine Zweitmeinung einholen möchte, für den empfiehlt sich außerdem ein Blick auf den Spartacus Gay Travel Index.