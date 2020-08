SCHWEIZ: Zimmer mit Aussicht

Ein Name, der hält, was er verspricht. Nicht nur mit einem grandiosen Blick auf den Eiger verwöhnt das in Grindelwald gelegene Hotel Belvedere seine Gäste.

Gelebte Geschichte. Mit zwei Gletschern, die einst bis kurz vor Grindelwald reichten, war das Bergdorf bereits im 19. Jahrhundert ein Touristenmagnet. Schon 1820 eröffnete hier das erste Hotel und bereits 1888 fand die erste Wintersaison statt. Die Eröffnungen von Berner Oberlandbahn, Wengernalpbahn und Jungfraubahn taten ihr Übriges, um Grindelwald als einen der bekanntesten Schweizer Urlaubsorte bekannt zu machen.

× Erweitern Foto: belvedere-grindelwald.ch Hotel Belvedere

Platz an der Sonne

Vor allem der über dem Dorf thronende Eiger mit seiner berüchtigten Nordwand prägt das imposante Bergpanorama. Einen Platz in der ersten Reihe hat man in dem in der dritten Generationen familiengeführten Hotel Belvedere, das seine Gäste seit 1907 begrüßt. Ob von der großen Sonnenterrasse, dem Restaurant oder vom Balkon des eigenen Zimmers: dem Blick auf Berge, Tal und Wiesen kann man sich nicht entziehen.

× Erweitern Foto: belvedere-grindelwald.ch Hotel Belvedere

Klimaneutral

Zur Philosophie des Hauses gehört es, viel Wert auf Nachhaltigkeit zu legen. Während der Strom ausschließlich aus Schweizer Wasserkraftwerken bezogen wird, sorgt Holzwärme Grindelwald CO 2 -neutral für die entsprechende Wärme im Haus sowie dem dazugehörigen Wellnessbereich im Pool, in der Saunalandschaft und dem im Freien befindlichen Sole-Whirlpool.

× Erweitern Foto: belvedere-grindelwald.ch/David Birri Hotel Belvedere

Schweizer Klassiker

Alle Zimmer des Belvedere verfügen alle über einen großen Balkon mit Blick auf die Berge, von der Südseite über das Grindelwaldtal mit dem Eiger. Neben einer Klimaanlage gibt es eine eigene Sitzecke, Bad oder Dusche, Kaffee- und Teekochstation, Zimmersafe, kostenloses WLAN sowie Bademäntel und -schuhe. Im Restaurant setzt das Team auf frische Küche sowie eine Kombination aus Schweizer Klassikern und internationalen Gerichten. An der Belvedere-Bar kreiert Barman Hermindo Cocktails oder serviert ausgesuchte Gins, Whiskeys und lokale Biere. Doch es ist vor allem die familiäre und offene Atmosphäre des Hauses, in der sich jeder sofort willkommen fühlt und mit persönlichem Service bedacht wird.

www.belvedere-grindelwald.ch