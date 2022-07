HOTELS: Booking.com erweitert Travel Proud Programm

Das im Sommer 2021 gestartete Training für Hotels, die LGBTIQ*-Gästen eine inklusive Atmosphäre bieten und mehr Verständnis für deren Herausforderungen beim Reisen erlangen wollen, wird bald auch auf Deutsch und Spanisch verfügbar sein.

Der Begriff „Reise“ und alles, was dazu gehört, sollte für positive Erfahrungen, Abenteuer und Freude stehen. Doch für viele LGBTIQ*-Reisende aus der ganzen Welt zeichnet die Realität oft ein ganz anderes Bild ab. Neue Forschungsergebnisse der digitalen Reiseplattform Booking.com belegen, dass 82 % der LGBTIQ*-Reisenden weltweit keine positiven oder sogar unangenehme Erfahrungen auf Reisen gemacht haben. Fern ab von derartigen Erfahrungen ist die Community am Zielort besonders wichtig. 60 % der LGBTIQ*-Reisenden neigen dazu, ihre Reisedestinationen danach zu wählen, wo die Community bereits stark vorhanden ist und Zustimmung erfährt.

Community First

56 % der deutschen LGBTIQ*-Reisenden geben an, dass die Zugehörigkeit zur Community ihre Entscheidungen bei der Reiseplanung beeinflusst. Dabei informieren sich 55 % der Reisenden sich vor der Buchung gezielt über Unterkünfte, Marken und Erfahrungen und welche Rolle diese bei der Unterstützung der LGBTIQ*-Community spielen. Das führt dazu, dass die Mehrheit (64%) eher bei Marken und Unternehmen bucht, die sich um die Community bemühen. Booking.com hat die wichtige Rolle, die Unterkünfte für eine inklusivere Reiseerfahrung spielen, erkannt und ergreift Maßnahmen, um allen den Weg zu Travel Proud zu ebnen. Das im August 2021 gestartete Programm Proud Hospitality Training ist weltweit auf Englisch und Französisch für Unterkunftspartner verfügbar und startet bald auch auf Deutsch und Spanisch. Auf der Plattform gibt es aktuell mehr als 10.000 Proud Certified-Unterkünfte in 95 Ländern und Regionen, darunter über 700 Unterkünfte alleine in Deutschland.

Zertifizierung durch Online-Training

Das Herzstück der Travel Proud-Initiative und der erste Schritt, um eine Proud Certified-Unterkunft auf der Booking.com-Plattform zu werden, ist ein 75-minütiges Online-Training zu Proud Hospitality, das das Unternehmen in Zusammenarbeit mit HospitableMe entwickelt hat. Das Training befasst sich mit den besonderen Herausforderungen und Hindernissen, mit denen die LGBTIQ*-Community auf Reisen konfrontiert ist. Ziel ist es, den Fachleuten des Gastgewerbes zu helfen, die Dinge aus einer möglicherweise anderen Perspektive zu sehen und einige praktische Fähigkeiten und Techniken zu vermitteln, die sie sofort in die Praxis umsetzen können. Nachdem das Training absolviert wurde und die Partnerunterkünfte sich verpflichten, ihren Gästen einen inklusiveren Aufenthalt zu bieten, erhalten sie eine Travel Proud-Kennzeichnung auf ihrer Unterkunftsseite, um so potenziellen Gästen zu zeigen, dass sie sich auf ein gastfreundliches Erlebnis freuen können. Städte mit vielen Proud Certified-Unterkünften werden auf einer eigens erstellten Travel Proud-Seite vor, auf der Reisende mehr über die Initiative erfahren und Unterkünfte finden und buchen können, die Proud Certified sind.

Gemeinsames Ziel

„Alles, was wir bei Booking.com tun, zielt darauf ab, reibungslosere und angenehmere Reiseerlebnisse für alle zu ermöglichen – unabhängig davon, woher sie kommen, wen sie lieben oder wie sie sich identifizieren“, sagte Arjan Dijk, CMO und Senior Vice President bei Booking.com. „Als schwuler Mann teile ich einige dieser Sorgen, aber auch den gleichen Optimismus für eine bessere Zukunft. Eine/r von fünf LGBTIQ*-Reisenden gibt an, dass sie hoffen, in den nächsten fünf Jahren ohne Einschränkungen reisen zu können. Wir glauben fest daran, dass wir dieses Ziel gemeinsam erreichen können und dass alle die Möglichkeit haben sollten, die Welt so zu erleben, wie er oder sie ist.“

Das Training steht Booking.com-Partnerunterkünften kostenlos zur Verfügung und beinhaltet den Zugang zu zusätzlichen Ressourcen, wie z.B. ein Travel Proud Customer Toolkit, das Proud Certified-Unterkünften allen Mitarbeitern mit Gästekontakt zur Verfügung stellen sollten. Auf diese Weise können sie Fragen sicher beantworten und LGBTIQ*-Reisende besser unterstützen.

Methodik:

Die Umfrage wurde von Booking.com in Auftrag gegeben und unabhängig unter einer Stichprobe von 5.514 LGBTIQ*-Reisenden aus Argentinien (100), Australien (300), Belgien (100), Brasilien (250), Kanada (402), Kolumbien (150), Kroatien (101), Dänemark (100), Frankreich (500), Deutschland (502), Hongkong (100), Indien (201), Israel (101), Italien (300), Japan (200), Mexiko (151), Niederlande (250), Neuseeland (100), Spanien (200), Schweden (102), Taiwan (100), Thailand (100), Vereinigtes Königreich (502), USA (502), Vietnam (100). Die Umfrage fand online im April und Mai 2022 statt.