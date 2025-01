HUA HIN: Persönlicher Service

Der etwa drei Autostunden südlich von Bangkok gelegene Badeort Hua Hin hat als Feriendomizil des thailändischen Königshauses eine lange Tradition. Heute ist der Strand von Hua Hin ein beliebter Rückzugsort für gestresste Großstädter, die sich in luxuriösen Resorts entspannen.

Das Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort ist ein kleines Boutiquehotel, das sich durch seinen exzellenten persönlichen Service auszeichnet. Die rund um einen Pool gelegenen, doppelstöckigen Villen verfügen im Erdgeschoss über einen direkten Zugang zum Pool oder im ersten Stock über eine Dachterrasse mit frei stehender Badewanne. Das Restaurant serviert ausgezeichnetes Thai-Food, das auch zum Frühstück à la carte bestellt wird. Dank direktem Zugang zum Strand kann man den bei Ebbe kilometerlang entlang der Brandung Spazierengehen.

Das Resort bietet seinen Gästen zudem eine große Auswahl an Aktivitäten an, darunter Ausflüge auf den lokalen Hua Na Market, eine Tour in den für seine Elefantenpopulation berühmten Kui Buri Nationalpark sowie Koch-, Cocktail- oder Thai-Massage-Kurse. Letztere werden von den Mitarbeitern des zum Resort gehörenden Gaia Spa angeboten, in dem man bei Massagen und anderen Behandlungen wunderbar entspannen kann.

Let's Sea Hua Hin Al Fresco Resort, 83/188 Soi Huathanon 23 Khaotakieb – Hua Hin Road Hua Hin, Prachuap Khirikhan 77110 Thailand, www.letussea.com