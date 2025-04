HUDSON VALLEY: Auszeit von der Großstadt

– ANZEIGE –

Etwa 90 Minuten von Manhattan und 5 Zugstunden von Washington, D.C. entfernt liegt eine andere Welt jenseits vom Stress der Großstadt: Im Hudson Valley findet man weite Naturlandschaften, pittoreske Städtchen sowie kulturelle und kulinarische Highlights, die es locker mit den nahegelegenen Metropolen aufnehmen können.

× Erweitern Foto: Hudson Valley Food Photography Hudson Valley

Die LGBTQ-Community von New York City weiß es längst: Der ideale Urlaubsort liegt nur 90 Minuten nördlich des Big Apple im wunderschönen Hudson Valley, genauer gesagt im Dutchess County. Und sie nicht alleine. In der Zeit während und nach Corona haben viele Großstädter die ländliche Region entlang des Hudson River für sich entdeckt und sich dort niedergelassen. Auf der Website BigGayHudsonValley.com finden sich zahlreiche Cafés, Restaurants, Boutiquen, Shops und viele andere in LGBTQ-Besitz befindliche oder -freundliche Unternehmen in der Gegend. Daneben laden die Betreiber der Website regelmäßig zu Events in der Region ein - vom queeren Herbstfestival „Out on the Farm“ über die Burlesque-Show „Hung with Care“ und dem „Queer Men’s Coffee Klatch“ bis zu etlichen Pride Veranstaltungen in Orten wie Poughkeepsie, Newburgh, Beacon, Hudson und vielen anderen. Zu den Höhepunkten gehört dabei der „Pride in the Sky“ auf dem Walkway Over the Hudson. Die ehemalige historische Eisenbahnbrücke ist mit zwei Kilometern Spannweite die längste Fußgänger-Hochbrücke der Welt und Teil der Historic State Parks. Aus 65 Metern Höhe erlebt man einen atemberaubenden 360-Grad-Blick, der sich über das Tal der Hudson River erstreckt. Die Brücke verfügt über einen gläsernen Aufzug, Besucherzentren auf beiden Seiten, nah gelegene Fahrradverleihe und ist an ein Netz von über 32 Kilometern Rad- und Wanderwegen angeschlossen. Für das Pride Event wird die Brücke am Abend in den Regenbogenfarben angestrahlt - ein spektakulärer Anblick.

× Erweitern Foto: destinationdutchess.com Hudson Valley

Flug mit dem Doppeldecker

Die Hauptattraktion der Region ist die landschaftliche Schönheit des Hudson River und der umliegenden Berge. Zu den zahlreichen Outdoor-Aktivitäten gehören der Appalachian Trail, Kajakfahren sowie Wandern oder Radfahren. Die ultimative Aussicht unter freiem Himmel auf die Catskill Mountains und das Hudson River Valley genießt man während eines Fluges mit einem historischen New Standard-Doppeldecker aus dem Jahr 1929. Auf dem Old Rhinebeck Aerodrome finden am Wochenende zudem aufregende Flug-Shows mit historischen Flugzeugen statt, darunter das älteste fliegende Flugzeug der westlichen Hemisphäre und die einzige authentische fliegende Nachbildung der legendären Spirit of St. Louis. Im angeschlossenen Museum wird eine umfangreiche Sammlung von Oldtimer-Fahrzeugen und -Flugzeugen präsentiert, die von den Anfängen des Fliegens bis zum Goldenen Zeitalter der Luftfahrt zurückreicht.

× Erweitern Foto: destinationdutchess.com Hudson Valley

Erlebte Geschichte

Die berühmtesten Persönlichkeiten der Region sind Präsident Franklin. D. Roosevelt, bekannt als „FDR", und seine Frau Eleanor. FDR ist der einzige Präsident der Vereinigten Staaten, der für vier Amtszeiten gewählt wurde. Im Alter von 39 Jahren gelähmt, führte Roosevelt das Land aus der Großen Depression und durch den Zweiten Weltkrieg. Die Teilnahme an einer Führung durch das Roosevelt-Haus teil lohnt sich ebenso wie der Besuch hochmoderne FDR Presidential Library and Museum, Amerikas erste Präsidentenbibliothek.

Kunst und Kulinarik der Extraklasse

Mit dem Richard B. Fisher Center for the Performing Arts besitzt das Hudson Valley einen Konzert- und Theatersaal von Weltrang. Kein geringer als der durch das Guggenheim Museum in Bilbao oder die Disney Music Hall in Los Angeles bekannte Architekt Frank Gehry hat das Gebäude für die Studentinnen und Studenten des renommierten Bard College entworfen. Über 200 Aufführungen von Konzerten, Oper, Musical, Theater und Tanz finden hier jedes Jahr statt - unter anderem während des Bard Music und des SummerScape Festivals. Zeitgenössische und moderne Kunst auf Spitzenniveau findet man im Dia in Beacon. Auf über 22.000 Quadratmetern bekommt man hier vor allem Großplastiken und -installationen, etwa von Richard Serra, zu sehen, die Jahr für Jahr Tausende von Besuchern anlocken, darunter nicht zuletzt die Kunstszene aus New York City. An der Spitze der Gastronomieszene steht das Culinary Institute of America, auch bekannt als „CIA“. Die weltweit führende Kochschule mit drei von Studenten betriebenen Restaurants bildet Studenten aus der ganzen Welt aus. Was gibt es schöneres, als seinen Besuch im Hudson Valley mit einem mehrgängigen Menü im nach dem fränzösischen Spitzenkoch „The Bocuse“ ausklingen zu lassen www.destinationdutchess.com/lgbtq